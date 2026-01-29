ANA renueva su carta de vinos para vuelos internacionales

All Nippon Airways (ANA) presentó recientemente una nueva selección de vinos para sus vuelos internacionales.

La colección de 82 botellas ya estaba disponible en el ANA LOUNGE para vuelos internacionales y en el SUITE LOUNGE tanto para vuelos internacionales como domésticos desde septiembre de 2025.

Los vinos fueron elegidos entre más de mil propuestas de todo el mundo, con la supervisión de los especialistas en vino de ANA y en colaboración con THE CONNOISSEURS, un grupo de sommeliers de renombre internacional.

«Evaluamos más de mil opciones para seleccionar 82 vinos excepcionales», explicó Tomoji Ishii, Vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Experiencia del Cliente en ANA. «Nuestro objetivo es que cada copa contribuya a una experiencia memorable a bordo».

Vinos de todo el mundo a bordo y en lounges

La oferta incluye etiquetas de Europa (principalmente Francia), América del Norte y del Sur, Oceanía, Sudáfrica y Japón, elegidas para complementar la gastronomía de los salones y los vuelos.

En Primera Clase Internacional, los pasajeros disfrutarán de opciones premium como el champán KRUG, apreciado desde 1986, y vinos de alta gama, incluyendo el Bordeaux Château Léoville Barton, de Médoc, Francia.

La selección fue guiada por reconocidos sommeliers de THE CONNOISSEURS: Olivier Poussier, Mejor Sommelier del Mundo en 2000, y Satoru Mori, destacado sommelier japonés y receptor de la Medalla de la Cinta Amarilla en 2022.

ANA invita a los pasajeros a consultar el apéndice para conocer la lista completa de vinos y su disponibilidad según clase y vuelo.