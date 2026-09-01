American Airlines suma nuevas rutas a Europa y Asia para 2027

American Airlines presentó su programación internacional para 2027 con siete nuevas rutas y tres destinos que se incorporan a su red. La expansión contempla conexiones hacia Europa y Asia desde algunos de sus principales centros de operación en Estados Unidos.

Todas las nuevas rutas del verano de 2027 tendrán servicio diario y los boletos estarán disponibles a partir del 31 de agosto a través de la página y la aplicación móvil de la aerolínea.

Entre las novedades destacan Oporto, Viena y Reikiavik desde Filadelfia, además de nuevas conexiones desde Nueva York, Chicago y Charlotte.

Nuevas rutas de American Airlines para 2027

Desde Filadelfia, American Airlines añadirá vuelos hacia Oporto, Reikiavik y Viena.

La ruta a Oporto comenzará el 28 de marzo con Airbus A321XLR. El servicio a Viena iniciará el 6 de mayo con el mismo modelo de aeronave, mientras que Reikiavik se sumará el 27 de mayo con Airbus A321neo.

La compañía operará en Viena por primera vez y será la única aerolínea estadounidense con servicio hacia ese destino. Además, la temporada se extenderá hasta principios de enero de 2028.

Desde Nueva York-JFK, la aerolínea abrirá dos conexiones europeas. Ámsterdam comenzará el 28 de marzo y Niza, en Francia, el 6 de mayo. Ambas rutas utilizarán Airbus A321XLR.

Charlotte sumará Barcelona a partir del 27 de mayo con Boeing 777-200ER. Con esta conexión, la ciudad española tendrá servicio de American desde seis mercados estadounidenses.

Vuelos hacia Japón y Londres

Asia forma parte de la expansión. El 19 de marzo, American Airlines estrenará un vuelo entre Chicago y Tokio-Narita con Boeing 787-9.

La ruta busca responder al interés por viajar a Japón durante la temporada de floración de los cerezos y permitirá conectar con otros destinos de Asia mediante la cooperación con Japan Airlines.

En Londres, American recuperará un cuarto vuelo diario entre Nueva York-JFK y Heathrow desde el 28 de marzo.

En conjunto con British Airways, ambas compañías ofrecerán hasta 14 vuelos diarios entre Nueva York y Londres.

París y Milán tendrán temporadas más largas

La programación de 2027 también incluye la extensión de dos rutas que regresan.

Los vuelos desde Charlotte hacia París y desde Miami hacia Milán comenzarán el 4 de marzo, antes que en temporadas anteriores.

La aerolínea mantendrá el despliegue de sus asientos Flagship Suite en rutas seleccionadas hacia Londres, producto que debutó en 2025.

Con sus socios de oneworld, American Airlines ofrece acceso a más de mil destinos alrededor del mundo.