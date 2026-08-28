Delta Flavors México: El detrás de los alimentos en First Class

Delta Airlines llevó a cabo la experiencia Delta Flavors México, donde nos abrió las puertas de la cocina de LSG Sky Chefs en la CDMX, e INVERTOUR fue testigo del proceso que existe detrás de los alimentos que llegan a sus vuelos. La vivencia permitió conocer desde la recepción de materias primas hasta la preparación, enfriamiento, montaje y traslado de cada platillo al avión.

La actividad contó con la participación de Soledad Lugo, directora de Comunicación para América Latina de Delta; Agustín Durand, gerente de Ventas para México, Centroamérica y el Caribe; y Javier Aguirre, chef de LSG Sky Chefs de México.

El recorrido mostró que la comida de un avión pasa por controles que van mucho más allá de elegir un menú. Los productos refrigerados mantienen registros de temperatura, lote, fecha de entrada y caducidad, mientras que los ingredientes considerados alérgenos permanecen identificados y separados.

¿Cómo prepara Delta la comida que sirve en sus vuelos?

La cocina de LSG Sky Chefs divide sus áreas según el tipo de preparación. Existen espacios para cocina fría, caliente, asiática y productos halal. Después de la cocción, los platillos pasan por un choque térmico antes de su montaje y conservación, ya que el alimento se recalienta a bordo del avión.

El chef Javier Aguirre, explicó que Delta busca integrar sabores locales, internacionales y algunas alternativas relacionadas con las nuevas preferencias alimentarias.

Entre las opciones presentadas aparecieron omelette con jamón en salsa de guajillo; tostada francesa con salsa de tres leches; pudín de chía con leche de coco; tortellini de ricotta; short rib con salsa de maracuyá y barbecue, así como fajitas de pollo en salsa verde.

Otro factor cambia la receta: a gran altitud, la percepción del sabor disminuye. Por esa razón, la comida requiere ajustes en condimentos y composición.

Los menús de Delta cambian cada tres meses

La aerolínea explicó que la selección de menú no permanece fija. Actualmente, tienen una rotación aproximada de tres meses.

Su diseño surge del trabajo conjunto entre Delta y Sky Chefs, además de las opiniones que los pasajeros comparten mediante encuestas y canales digitales. La compañía también revisa qué opciones tienen mayor consumo según la ruta y el horario del vuelo.

La escala de la operación ayuda a dimensionar este proceso: Delta sirve alrededor de 60 millones de comidas al año. Cada platillo debe respetar gramajes, temperaturas, tiempos de cocción y condiciones de almacenamiento antes de llegar a la mesa del pasajero.

Apuestan por más alternativas en la experiencia de viaje

La propuesta gastronómica forma parte de una estrategia más amplia enfocada en personalizar el servicio.

Para vuelos desde y hacia México, Delta First representa la cabina de mayor categoría disponible en las aeronaves de un solo pasillo. Incluye embarque y equipaje prioritarios, más espacio en el asiento, pantallas de mayor tamaño y servicio de alimentos y bebidas.

La línea aérea también impulsa herramientas digitales. Cerca del 95 % de su flota de más de mil aviones ya cuenta con Wi-Fi a bordo, mientras que Delta Sync permite personalizar parte del entretenimiento mediante la cuenta SkyMiles.

En México, la relación con Aeroméxico también tiene peso. La alianza suma más de 50 rutas directas y, desde su inicio hace casi una década, ambas líneas aéreas han transportado alrededor de 63 millones de pasajeros.

Así, Delta busca que la experiencia de vuelo no dependa únicamente de la ruta o del asiento: la comida, la tecnología y la conectividad forman parte de una misma estrategia de servicio.