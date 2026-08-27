United se expande con 10 nuevas rutas sin escalas

United se lanzará en una gran cruzada saliendo desde Estados Unidos hacía nueve destinos europeos y uno en Asia, en vuelos sin escala. La estrella es el Airbus A321LXR, Born to explore, que operará cinco de las rutas y cabe destacar que ocho de los lugares no tienen competencia de aerolíneas estadounidenses.

La gran odisea de United está programada para 2027, es su jugada más ambiciosa a lo largo de su historia al añadir 10 nuevas ciudades en su mapa. Quizá sorprenda por la apuesta, pero no es algo que le sea ajeno a la desafiante línea aérea que ha sumado 60 puntos en la última década, lo que le brinda una gran supremacía sobre el mercado transatlántico y transpacífico. Actualmente, sale a 160 sitios internacionales.

El protagonista

El nuevo Airbus A321XLR será el encargado de liderar la expansión, pues operará cinco de las 10 rutas. Los principales atributos de la aeronave son que presenta un fuselaje estrecho y largo alcance. Para una gran comodidad, dispondrá de 32 asientos premium, que incluyen 20 de las nuevas suites de clase ejecutiva Polaris que poseen puertas de privacidad y 12 asientos United Premium Plus. Asientos con más espacio para codos y mesa en Economy Plus y zona de aperitivos en United Economy.

Su autonomía de largo alcance de hasta 2 mil 700 millas náuticas, será su ventaja principal para realizar los recorridos transatlánticos sin escalas. Reemplazará al Boeing 757 y se espera que la flota ya integre 28 aeronaves de su tipo para 2028.

El mapa de la expansión

A continuación, las 10 nuevas rutas que saldrán desde sus tres principales centros de conexión a partir de 2027:

San Francisco- Okinawa, tres veces por semana, desde el 27 de marzo.

Opciones al visitarlo: Descubre la cultura ryukyu y el castillo de Shuri, que reabrirá en noviembre de 2026 tras una gran restauración. Las ruinas de Gusuku, que son murallas de piedra curvas. Explora el tradicional pueblo de Taketomi con calles de arena blanca de coral o bucea y esnórquelea en los alrededores de las islas Ishigaki o Kerama.

Newark-Luxemburgo, diario desde el 2 de abril, a bordo del A321XLR.

Opciones al visitarlo: Las impresionantes fortificaciones de su centro, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad; no te pierdas el Palacio Gran Ducal y los museos. Apuesta por una excursión al castillo medieval de Vianden.

Washington Dulles-Toulouse, diario desde el 26 de abril, a bordo del A321XLR.

Opciones al visitarlo: Posee una vibrante arquitectura bañada de rosado, por lo que es nombrada la ciudad rosa. Apuesta por museos diferentes como la Cité de l´Espace y Aeroscopia. No te pierdas un recorrido por la Place du Capitole.

Newark- Liubliana, cuatro veces por semana desde el 12 de mayo.

Opciones al visitarlo: Es posible caminarla, pues es compacta y salpicada de verde, lo que te permitirá descubrir la arquitectura de Jože Plečnik, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasea al borde del río Ljubljanica y siéntate a tomar un café.

Newark-Olbia, tres veces por semana desde el 27 de mayo.

Opciones al visitarlo: La entrada a la costa Esmeralda al noroeste de Cerdeña. Deslúmbrate por su centro histórico con heladerías y la basílica de San Simplicio, una joya medieval. Realiza una excursión en barco a la isla de Tavolara, ideal para bucear.

Newark- Catania, cuatro veces por semana desde el 28 de mayo.

Opciones al visitarlo: Como telón de fondo ostenta el volcán activo Etna, puedes realizar una excursión guiada. Cautiva con su centro barroco, reconstruido con piedra de lava negra, por lo que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Prueba la pasta alla Norma y los arancini.

Newark- Ibiza, cuatro veces por semana desde el 31 de mayo, a bordo del A321XLR.

Opciones al visitarlo: Ideal para el senderismo gracias a sus paisajes rurales y sus calas. Explora Dalt Vila y sus murallas. Apuesta por una excursión a Formentera para descubrir playas de arena blanca.

Newark-Valencia, tres veces por semana desde el 2 de junio, a bordo del A321XLR.

Opciones al visitarlo: Da contrastes con su centro histórico y su futurista Ciudad de las Artes y las Ciencias. Imperdible un paseo por la playa de la Malvarrosa para degustar la auténtica paella valenciana.

Newark- Marsella, diario desde el 4 de junio, a bordo del A321XLR.

Opciones al visitarlo: Te cautivará la metrópoli más antigua de Francia por su carácter mediterráneo. Explora el MUCEM, un museo a la orilla del mar y el colorido barrio de Le Panier. Aborda un barco para conocer las Calanques con acantilados de roca blanca que contrastan con el azul del océano o el Château d´If.

Newark- Terceira, tres veces por semana desde el 9 de junio.

Opciones al visitarlo: Sorpréndete al descender al Algar do Carvão, una cueva volcánica de 90 metros de profundidad o date un chapuzón en las piscinas naturales de Biscoitos sobre lava negra. Imprescindible subir a su mirador de Serra do Cume, que ofrece una vista excepcional a los campos divididos por muros de piedra que parecen un mosaico.

Los boletos ya están a la venta a través de united.com