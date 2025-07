Air Canada y Four Seasons promueven Japón con ceremonia del té

Air Canada y Four Seasons Hotels and Resorts ofrecieron una experiencia inmersiva única: una tradicional ceremonia del té japonesa, como parte de The Japan Collection, disponible sólo en dos exclusivos hoteles Four Seasons en Japón.

A Japón con Air Canada

Benedicta Pruneda Becerra, Sales Account Manager de Air Canada, destacó que no se trata solo de volar con una aerolínea canadiense, sino de conectar con una marca global, con fuerte presencia en Asia-Pacífico y vuelos directos a tres aeropuertos en Japón.

Además, la compañía canadiense confirmó una duodécima ruta desde Vancouver, consolidando su presencia en destinos clave como Japón, Corea del Sur, China, Hong Kong, Tailandia, Filipinas, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. La compañía también mantiene operaciones desde Toronto, reforzando su conectividad con Asia y Oceanía. Esta expansión no solo fortalece los vínculos históricos entre naciones, sino que impulsa el comercio, la economía y el turismo. Además, brinda a los viajeros la oportunidad de vivir experiencias únicas, creando recuerdos inolvidables en cada uno de estos sitios.

Una alternativa práctica consiste en volar primero a Vancouver y desde ahí conectar con alguna de las dos rutas disponibles hacia Japón: el Aeropuerto Internacional de Narita (NRT) en Tokio o el Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) en Osaka. También existe la posibilidad de viajar vía Toronto, especialmente si vas al Aeropuerto Internacional de Haneda (HND) en Tokio.

Lujo, cultura y hospitalidad: Four Seasons

Enrique Suárez, director de The Product Placement Company, enfatizó que esta vivencia está disponible únicamente en dos hoteles Four Seasons de Japón, lo que la hace aún más especial. Si buscas combinar hospitalidad de lujo con inmersión cultural, esta es una oportunidad que no querrás dejar pasar.

¿Qué es una ceremonia del té japonesa?

La ceremonia del té, conocida como chanoyu o chado, es un ritual profundamente espiritual y estético que simboliza armonía, respeto, pureza y tranquilidad. Durante esta experiencia, el anfitrión prepara meticulosamente el té matcha frente a los invitados, siguiendo gestos delicados, casi coreográficos. La atención al detalle, desde los utensilios hasta el silencio del entorno, crea un momento de contemplación y conexión.

Así, disfrutamos de una de las tradiciones más antiguas del país naciente, degustando un espumoso y original matcha.