Air Canada expande su imperio con más rutas

Air Canada anunció una expansión sin precedentes que conectará a los viajeros con destinos antes difíciles de alcanzar. La apuesta para el verano de 2027 es incorporar tres destinos europeos que no tenía en su haber: Oslo, Shannon y Niza, al tiempo que recuperará el day-tripper a Londres-Heathrow. Llevará a diaria la frecuencia con Shanghái y para fines de este año convertirá en permanente la conexión con Guatemala. Su cómplice en estas nuevas odiseas por aire será respaldada por el Airbus A32XLR.

¿Cómo se moverá el tablero?

Oslo la convertirá en la única aerolínea norteamericana con vuelos directos a Noruega, ofreciendo acceso directo a los fiordos y la cultura escandinava. Los servicios se operarán con el Airbus A321XLR, que incluye la cabina Signature con asientos tipo cama.

Shannon, en la costa oeste de Irlanda, una de las más impresionantes del mundo, será el segundo destino de la compañía en el país y el único enlace sin escalas desde Canadá. También operada con la nueva flota de A321XLR

Niza, por su parte, ofrecerá la única conexión directa desde Toronto con la Riviera francesa y complementa el servicio ya existente desde Montreal.

Retomará el day-tripper a Heathrow, que permitirá salir por la mañana de Toronto y llegar a Londres por la tarde, evitando una noche de vuelo a bordo de un A321XLR.

La nueva ruta a Ciudad de Guatemala, iniciará desde diciembre de 2026, consolidándose como la apuesta anual, lo que demuestra que el mercado latinoamericano se encuentra en franca expansión.

Más conexiones internacionales

La expansión incluye nuevas rutas:

Montreal a Basilea (Suiza) y Dubrovnik (Croacia), ampliando su presencia en Europa.

Desde Vancouver, presentará tres vuelos semanales a Guangzhou, China, a partir del 4 de mayo de 2027, convirtiéndose en la única aerolínea norteamericana en ofrecer esta ruta.

Además, aumentará la frecuencia de sus vuelos entre Toronto y Shanghái a un servicio diario.

Los servicios existentes desde Montreal a Tenerife, Lima y Ciudad de Guatemala pasarán a operar durante todo el año.

Modernización en el aire

Su crecimiento está respaldado por una flota de nueva generación. Los aviones Airbus A321XLR, equipados con las cabinas más modernas de la aerolínea, operarán las nuevas rutas a Europa. Permitiendo conectar ciudades secundarias con vuelos directos, sin la necesidad de escalas en grandes centros europeos.

Recibirá sus primeros Boeing 787-10 con base en Toronto e inaugurará una base de operaciones para el A321XLR. La expansión no sólo representa un gran éxito de la aerolínea, también beneficiará a los viajeros que buscan experiencias únicas y conexiones que antes parecían imposibles.

Para el verano de 2027, prevé operar más de 125 rutas internacionales y ofrecer más de 169 mil asientos semanales. Por los que proyecta crear más de 1 mil 500 empleos directos adicionales para 2028, así como aumentar su contribución al PIB de Canadá en más de $7 mil millones de dólares canadienses anuales, bajo su estrategia New Frontiers.

Lo mejor, existe la promesa de más anuncios en los próximos meses, así el futuro de los viajes desde Canadá se vislumbra más brillante que nunca.