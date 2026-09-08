Alaska Airlines estrena vuelo San Diego-Loreto y alcanza 50 destinos sin escalas

Alaska Airlines celebrará 40 años de operaciones en San Diego con la apertura de su destino número 50 sin escalas desde el Aeropuerto Internacional de San Diego. La ruta será hacia Loreto, Baja California Sur, y comenzará operaciones el 19 de diciembre de 2026.

El servicio tendrá carácter estacional y funcionará dos veces por semana hasta abril de 2027. Los vuelos se realizarán en aeronaves Embraer E175 operadas por SkyWest Airlines.

Con esta conexión, Alaska Airlines será la única compañía con servicio directo entre San Diego y Loreto, un sitio de Baja California Sur conocido por su cercanía con el Mar de Cortés, sus playas y sus actividades al aire libre.

¿Por qué Alaska Airlines eligió Loreto como su destino número 50?

La nueva ruta forma parte de la expansión de Alaska Airlines en México y refuerza su presencia en Baja California Sur.

Darren Scott, director general de Red de la aerolínea, señaló que San Diego representa uno de sus mercados clave y destacó que la empresa ofrece más lugares sin escalas desde este punto que cualquier otra aerolínea.

El vuelo a Loreto también coincide con el 40 aniversario de operaciones de Alaska en San Diego. La compañía inició su primer servicio desde esta ciudad el 1 de diciembre de 1986.

Cuatro décadas después, la red conjunta de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines conecta San Diego con destinos en Estados Unidos, México y Hawái.

Los pasajeros tendrán acceso a Wi-Fi Starlink de alta velocidad, disponible sin costo para miembros de Atmos Rewards gracias a una colaboración con T-Mobile.

Nueva sala VIP

La estrategia de crecimiento de Alaska Airlines en San Diego no se limita a nuevas rutas. La empresa planea inaugurar en 2028 una de las salas VIP de línea aérea más grandes de la metrópoli. Además, mantiene una base local de pilotos y auxiliares de vuelo.

La compañía celebrará su aniversario con una promoción especial. 40 ganadores recibirán estatus Atmos Rewards Gold durante 40 años, con beneficios como ascensos de categoría, equipaje documentado sin costo y ventajas dentro de la red de socios.

Un ganador adicional recibirá un millón de puntos Atmos Rewards, que podrá utilizar en la red global Alaska Airlines.

Los pasajeros también pueden conectar a través de Seattle y Honolulu hacia destinos internacionales como Londres, Reikiavik, Roma, Seúl, Tokio, Sídney y Papeete.

A esta lista se sumarán París y Atenas a partir de la primavera de 2027.