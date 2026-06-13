No te pierdas! Yakumo, místico mar de nubes en Tokio

Descubre cómo la tecnología y la naturaleza se fusionan para crear un espectáculo de nubes y luces que parece flotar entre lo terrenal y lo divino.

Se presenta en el hotel Chinzanso Tokyo, que anteriormente era una propiedad de Four Seasons, alberga un jardín japonés histórico de 70.000 m², con una pagoda de 500 años, una cascada y una capilla; motivos por los que ha sido declarado «Lugar de belleza paisajística» por el gobierno japonés.

Nueva experiencia entre nubes

A partir del 1 de julio, presentará la experiencia nocturna inmersiva Yakumo, nombrada así en honor al concepto de nubes superpuestas que flotan sobre las montañas, que simbolizan la frontera entre lo terrenal y lo divino. Es una instalación de arte digital inspirada en la estética clásica japonesa y el concepto yūgen, que implica belleza profunda y misteriosa.

Es una versión mejorada del mar de nubes de Tokio, que ambientaba el jardín anteriormente, y que de hecho fue ganador del premio Good Design Award. Esta reinterpretación ha sido mejorada gracias a innovaciones tecnológicas, diseñadores creativos e incluso responderá a las condiciones climáticas.

Una variedad de detalles lograrán que sea sorprendente:

Senderos iluminados por luces LED: 1000 bombillas, cambian de color imitando las estaciones, iluminan los árboles y crean sombras, que generan un escenario mágico.

La pagoda de tres pisos: Parecerá elevarse entre el mar de nubes.

Ningún momento de la instalación es igual: El viento, la luz, la humedad y la temperatura dan forma a las nubes en tiempo real, ofreciendo a los visitantes una experiencia única de “ichigo ichie”, un espectáculo de ensueño.

Vistas excepcionales: Desde las habitaciones que dan al jardín, los huéspedes podrán apreciar mayormente la extensión del “latido del jardín”, gracias a las luces y el sonido.

Extensión: Es sorprendente, ya que los efectos se producen alrededor de las tres cuartas partes del jardín.

El espectáculo de niebla estará abierto para los huéspedes y comensales de los restaurantes de 9:00 a 21:00 h, aparecerá por un breve período cada 40 minutos. Así, que si quieres hospedarte reserva en hotel-chinzanso-tokyo.com