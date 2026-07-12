5 actividades que puedes realizar en el oeste de Canadá: Victoria, Whistler y más

Viajar por el oeste de Canadá permite bajar el ritmo y descubrir paisajes donde el océano, los bosques y las Montañas Rocallosas forman parte del camino. Esta ruta por Vancouver, Victoria, Whistler, Calgary y Banff combina naturaleza, cultura y experiencias para disfrutar sin prisa.

1. Recorrer Stanley Park y los barrios de Vancouver

Vancouver es un buen punto de partida. En Stanley Park puedes caminar junto al mar, rodearte de bosque y ver cómo la vida urbana convive con la naturaleza. Después, vale la pena pasar por Gastown, con sus calles adoquinadas, y Chinatown, donde las casas de té, boutiques y sabores asiáticos muestran parte de la historia chino-canadiense.

2. Navegar hacia Victoria y visitar los Jardines Butchart

El trayecto en BC Ferries hacia Victoria ya forma parte de la experiencia. Durante el viaje aparecen islas, montañas y paisajes marinos. En la capital de Columbia Británica, los Jardines Butchart reúnen cerca de un millón de plantas en espacios como Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden y Mediterranean Garden.

Victoria también se disfruta a pie. Government Street, el Inner Harbour y el Fairmont Empress permiten vivir el ambiente de la ciudad con calma.

3. Cruzar el Capilano Suspension Bridge

De regreso en Vancouver, North Vancouver ofrece una de las actividades más conocidas del oeste de Canadá: cruzar el Capilano Suspension Bridge. El puente se ubica a 70 metros de altura y permite atravesar un bosque centenario.

Muy cerca, Grouse Mountain ofrece ascenso en góndola y vistas hacia la ciudad, el océano y las montañas, especialmente al atardecer.

4. Manejar por la Sea to Sky Highway rumbo a Whistler

El camino entre Vancouver y Whistler es uno de los tramos más atractivos del viaje. La Sea to Sky Highway muestra vistas al océano, montañas y cascadas. En la ruta destacan Shannon Falls y The Chief, un monolito de granito que domina el paisaje.

Al llegar a Whistler Village, el ambiente cambia hacia una experiencia de montaña, con boutiques, galerías y restaurantes. Por la noche, Vallea Lumina combina luces, sonidos e historias dentro del bosque.

5. Conocer Banff y sus aguas termales

Desde Calgary, el viaje hacia Banff permite entrar de lleno a las Rocallosas. Lake Louise y Moraine Lake son dos paradas clave por sus aguas turquesa y montañas alrededor.

En Banff, la góndola hacia Sulphur Mountain ofrece vistas del valle y las cumbres. Para cerrar el recorrido, Banff Upper Hot Springs permite descansar en aguas minerales rodeadas por montañas. Es una forma tranquila de despedirse de Canadá antes del regreso.