¡Conoce! Las 5 mejores islas europeas

¿Buscando el próximo destino para tus vacaciones familiares? Te presentamos las cinco islas más atractivas de Europa.

Opciones bañadas de encanto

Viajar en grupo requiere destinos versátiles que equilibren un sol radiante, paisajes estimulantes y opciones culinarias de calidad. El ranking anual de SAGA identificó las islas que mejor responden a estas demandas en 2026, facilitando la elección para las próximas vacaciones veraniegas.

1- Tenerife reina en las canarias

Con un imbatible 95 sobre 100, Tenerife se sitúa como la opción más completa del continente para viajar con niños y adultos. Su clima envidiable y su infraestructura la convierten en una apuesta segura.

Puntos a destacar: Paisajes volcánicos únicos, los sabores del mar son protagonistas en su gastronomía y garantiza días soleados casi todo el año.

Planes sugeridos: Excursión al Parque Nacional del Teide para explorar el pico más alto de España con paisajes lunares; día en familia en Loro Parque, uno de los mejores zoológicos del mundo; paseos en barco desde el sur para ver delfines y ballenas en el Atlántico.

2- La Palma destaca en sostenibilidad

Ocupa el segundo lugar con una puntuación de 94 sobre 100. Apodada “La Isla Bonita”, es Reserva de la Biosfera por la UNESCO, que avala su entorno natural protegido con ecosistemas marinos y maravillosos paisajes volcánicos.

Puntos a destacar: Entorno virgen, baja contaminación lumínica y playas volcánicas tranquilas.

Planes sugeridos: Astroturismo nocturno en el Roque de los Muchachos, senderismo familiar por la Caldera de Taburiente, una de las rutas naturales más impresionantes y relajación en la arena negra de Los Cancajos, ideal para el esnórquel y el buceo.

3- Madeira despliega su magia verde

En el tercer peldaño se ubica la isla portuguesa de Madeira con 93 sobre 100, un territorio repleto de biodiversidad que cautiva a viajeros de todas las edades por el avistamiento de delfines y ballenas.

Puntos a destacar: El ancestral bosque de laurisilva protegido por la UNESCO, famoso por su niebla y árboles centenarios y un relieve volcánico impresionante.

Planes sugeridos: Descubre vistas espectaculares en la ruta del Pico do Arieiro, mientras que Ribeira das Cales, es el lugar ideal para el barranquismo que invita a descender a rápela por sus cascadas para sumergirse en sus pozas cristalinas.

4- Korčula combina cultura y mar

El cuarto puesto viaja hasta Croacia con Korčula, que obtuvo 92 sobre 100. La sexta más grande del mar Adriático rodeada por bosques frondosos y viñedos, esta isla amurallada ofrece un viaje en el tiempo fascinante.

Puntos a destacar: Arquitectura medieval preservada frente a la costa dálmata croata, repleta de palacios renacentistas y góticos venecianos. Conocida como la Corfú Negra por sus densos bosques.

Planes sugeridos: Visita a la histórica Casa de Marco Polo, que actualmente es un pequeño museo; paseos por las murallas del casco antiguo para subir al campanario de la Catedral de San Marcos. Catas de aceites de oliva extra virgen y vinos autóctonos como el Pošip o el Grk.

5- Mljet destaca por la paz natural

Cierra esta selección en el quinto puesto con una puntuación de 90 sobre 100. Es el refugio idóneo para quienes buscan naturaleza pura y actividades al aire libre en el Adriático.