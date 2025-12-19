3 resorts ideales para esquiar en Norteamérica

A pesar de los duros reveses que ha generado el cambio climático, en este invierno se han producido los niveles de nieve ideales para esquiar. La Organización Meteorológica Mundial ha indicado que hay 60 % de probabilidades de que se den las condiciones de La Niña desde octubre hasta diciembre. Lo que traerá condiciones más frías, mayor cantidad de nieve al noreste del Pacífico y las montañas rocosas.

Es así como, tres destinos en Norteamérica son y serán una excelente apuesta para iniciar este año, si deseas hacer esta actividad. ¿Quieres conocerlas un poco más de cerca?

1- Snowbird, en Utah

Ubicado en el entorno del Bosque Nacional Uinta-Wasatch- Cache, conocido por la temporada más extensa de esquí (hasta mayo) y por ofrecer la mejor nieve del mundo, ideal para los principiantes porque es profunda y esponjosa; por lo regular aparece tras una fuerte nevada. El paisaje es espectacular en las escarpadas montañas de Wasatch y apto para snowboard. Los intrépidos y avanzados deben dirigirse a los remontes de Mineral Basin y Little Cloud.

El teleférico realiza un ascenso por 10 minutos hasta el Hidden Peak, a 3 mil 353 metros de altura, que permite deslizarse a los lados de la montaña. Si lo prefieres, lleva tu aventura al siguiente nivel con una llegada en helicóptero.

En la base puedes elegir actividades como caminar en raqueta de nieve. Encuentra la relajación tras un día en la nieve en The Cliff Spa, con jacuzzi y piscina climatizada con una vista extraordinaria; además de relajantes masajes, tiene un estudio yoga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Snowbird (@snowbird)

2- Breckenridge, en Colorado

Aquí te encontrarás un pueblo minero histórico con la eficiencia de un centro de esquí alpino de clase mundial. Podrás gozar de una extensa zona por varios de los picos seis, siete, ocho, nueve, 10 de la cordillera de Tenmile Range. Apta para personas de nivel intermedio. Ofrece todo tipo de experiencias, puedes subir en el teleférico más alto de Norteamérica, el Imperial Express SuperChair que llega a los 3 mil 915 metros. Aunque el pico seis cuenta con laderas accesibles a pie hasta las pistas.

Disfruta de paseos en trineos de perros o en motos de nieve por el cercano Bosque Nacional White River. Para elevar la adrenalina, elige la montaña rusa alpina Gold Runner, que efectúa un emocionante recorrido de 762 metros con giros y vueltas por la nieve. Del 24 de enero al 3 de febrero, únete al mundialmente famoso campeonato Internacional de Esculturas de Nieve, apreciarás cómo los gigantescos bloques de nieve, de hasta 25 toneladas, se convierten en figuras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Breckenridge Ski Resort (@breckenridgemtn)

3- Whistler Blackcomb, en la Columbia Británica

El más grande norteamérica, con 8 mil 100 acres, conecta dos montañas Whistler y Blackcomb por el teleférico Peak 2 Peak, con vistas panorámicas de más de 360º a glaciares, cumbres, un bosque costero y del arroyo Fitzsimmons, que nace en el glaciar del mismo nombre. Así que podrás esquiar en dos montañas en un sólo día. Alberga 200 pistas y tres glaciares.

Deslízate en trineo en la pista de hielo, en el Whistler Sliding Center. No te pierdas de la emoción, de colgarte en la tirolesa sobre el arroyo Fitzsimmons. Al atardecer explora el Vallea Lumina con un espectáculo multimedia. Si quieres una experiencia diferente de relajación, goza la hidroterapia al aire libre en el Scandinave Spa. Haz compras en el pueblo de Whistler que es libre de coches, que simplemente te cautivará.