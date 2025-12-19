¿A dónde viajarán los latinoamericanos en 2026?

Las travesías son capaces de mover masas; un claro ejemplo, es el grupo de los latinoamericanos, que se encuentran entre el grupo demográfico de mayor crecimiento, disfrutando los viajes internacionales, según datos del Barómetro de Turismo de la ONU.

Destacadas preferencias

Una encuesta realizada entre 3 mil 774 pasajeros de seis mercados de Latinoamérica por MMGY, detectó que están cambiando sus gustos internacionales. Los peruanos, mexicanos y brasileños son los que viajarán más este 2026, en promedio planean 2.5 vacaciones; los argentinos se verán más conservadores con solo dos. Los mexicanos destacaron como turistas premium, ya que el 38 % ocupará las clases ejecutiva o primera clase, en comparación con uno de cada cinco argentinos. Mientras que nueve de cada 10 brasileños pagarán más por proveedores sostenibles.

El gran favorito

En cuanto a los destinos que elegirán, Estados Unidos se perfila en el número 1, entre los favoritos. Probablemente, por la variedad de sitios icónicos como:

Nueva York

Los Ángeles

Miami

Orlando

Las Vegas

No podemos dejar de mencionar la magia de sus parques temáticos que siempre atraen multitudes como Disneyland. Los latinos, no solo lo prefieren para para vacacionar; también es un lugar estratégico para viajes de negocios y hasta de educación.

Más allá del continente americano

Las aerolíneas de bajo costo, paquetes todo incluido, han propiciado que los latinos se animen a realizar trayectos de larga distancia. Entre sus consentidos para este 2026, se encuentran:

España

Se ha convertido en un lugar irresistible, especialmente para los brasileños, señala el Ministerio de Turismo Español. El idioma, lo coloca como un destino altamente accesible. Si se desea explorar su cultura, es el país que satisface con 45 sitios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En este 2026 atrae con el Gran Premio F1 de Madrid. Sus palacios moriscos, la variedad de sus tapas y espectáculos de flamenco, son algunas de sus opciones para disfrutar. Lo mejor, ofrece vuelos directos desde México y Bogotá.

Japón

Ha tenido un incremento constante en las llegadas de latinoamericanos, declaró la Organización Nacional de Turismo de esa nación, que está llena de contrastes culturales con sus fabulosos templos y su cultura pop salpicada por el ánime. Las escapadas a la naturaleza también prometen maravillosas aventuras. La gastronomía no decepciona, pues es abundante e inmersiva si se trata de la comida callejera. Famosa por sus cerezos en flor, se espera que aumente en un 30 % los visitantes del continente americano la próxima primavera. El Monte Fuji es otro de sus grandes atractivos.

Portugal

Es popular, detalló la Oficina Nacional de Estadísticas de Portugal. De alguna manera ha incrementado su demanda gracias a sus precios asequibles y sus impresionantes paisajes. Sin embargo, es excepcional por el Valle del Duero, que invita a disfrutar de sus postales vinícolas y cruceros fluviales acompañados de catas de vino de Oporto. Las plantaciones de té y aguas termales en las Azores, también forman parte de sus encantos.