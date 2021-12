10 expertos de las artes escogen sus atracciones culturales favoritas en Florida

Comparte este contenido











Por Jodi Mailander Farrell

En Florida, siempre es temporada de las artes. Permite que estos expertos te sugieran las atracciones culturales, los intérpretes y lugares que distinguen al estado y contribuyen a su identidad cultural.

1. HOWARD HERRING

Presidente, New World Symphony, Miami Beach:

New World Symphony, la academia orquestal del país, es una agrupación de instrucción musical para jóvenes músicos creada en 1987. Su sede es el New World Center en Miami Beach, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Presenta un programa innovador entre los meses de septiembre y mayo e incluye proyecciones gratis en una pared exterior del edificio.

Miami City Ballet, una compañía reconocida a nivel global con más de 45 bailarines, fue creada en 1985 y cuenta con un impresionante repertorio de casi 100 ballets. La compañía con frecuencia le dedica el programa a la obra de George Balanchine pero también incluye estrenos mundiales y comisiones a cargo de destacados coreógrafos, tales como Twyla Tharp, Alexei Ratmansky y Liam Scarlett. Con base en Miami Beach, Miami City Ballet hace giras internacionales y es la compañía de ballet residente del Adrienne Arsht Center en Miami, Broward Center en Fort Lauderdale y Kravis Center en West Palm Beach.

Art Basel Miami Beach es la feria internacional de arte moderno y contemporáneo por excelencia en América del Norte. Se celebra en el centro de convenciones de Miami Beach cada mes de diciembre desde el año 2001. Es la feria hermana de la original Art Basel de Suiza, con más de 250 galerías de 31 países y una asistencia de 50,000 personas.

Design Miami, feria hermana de Art Basel oficialmente desde el 2004, es una de las 20 ferias satélite generadas por Art Basel Miami Beach. Celebra el diseño global y resalta el mobiliario de los siglos XX y XXI, las luces y los objets d’art bajo una carpa adyacente al centro de convenciones.

Seraphic Fire, una de las corales y conjuntos de música de cámara preeminentes del país, ofrece repertorios que abarcan desde los cantos gregorianos hasta obras magistrales del barroco, Mahler y obras recién encargadas a los principales compositores del país. Nominada dos veces al premio Grammy, la coral miamense hace giras por diferentes partes del país y se presenta en iglesias y salas de concierto en Miami, Fort Lauderdale y a veces Naples.

ArtCenter South Florida es un centro cultural de enseñanza creativa en Miami Beach que les brinda a los artistas programas de residencia. Ha presentado exposiciones gratis de más de 1,000 artistas plásticos desde que abrió en 1984. Su inversión inicial en un desmoronado edificio en el ahora pujante Lincoln Road ha asegurado el futuro financiero del centro que opera en el 924 Lincoln Road.

Perez Art Museum Miami (PAMM) ocupa un edificio nuevo en la bahía de Biscayne en el centro de Miami diseñado por los arquitectos Herzog & de Meuron, ganadores del premio Pritzker. Es un museo contemporáneo dedicado a coleccionar y exponer arte internacional de los siglos XX y XXI.

Fairchild Tropical Botanic Garden, un jardín botánico único en su clase ubicado en 83 acres en Coral Gables, mantiene y exhibe desde 1938 una vasta colección de frutas, orquídeas y plantas tropicales nativas de Florida que están en peligro de extinción. Los jardines se convierten en espacios de arte en vivo cada mes de diciembre con exposiciones de artistas como Mark Dion, Roy Lichtenstein, Fernando Botero y Dale Chihuly.

Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, que se inauguró en el 2006, trae shows de Broadway, jazz, góspel, teatro regional, danza, flamenco, música clásica y otros espectáculos de talla mundial el año completo a su campus diseñado por César Pelli. Es también donde se presentan las compañías residentes New World Symphony, Miami City Ballet y Florida Grand Opera, así como The Cleveland Orchestra, que hace su temporada invernal aquí. Un restaurante dentro del centro, una librería con un café y un mercado de productores todas las semanas le han devuelto la vida a esta área antes deprimida del centro de Miami.

Wynwood Walls, un tributo al aire libre a algunos de los más famosos artistas callejeros y de grafiti transformó el distrito de almacenes de Wynwood en el 2009, cuando el constructor y visionario de las artes Tony Goldman les encargó a los artistas que pintaran los almacenes por afuera. Galerías, restaurantes y el público les siguieron los pasos. Más de 50 artistas que representan 16 países, como Kenny Scharf, Shepard Fairey y Aiko, han pintado unos 80,000 pies cuadrados de paredes.

2. JUDITH LISI

Presidenta, Straz Center for the Performing Arts, Tampa:

Opera Tampa, que hizo su debut en 1996 con “Madama Butterfly”, produce operas completas todos los años con intérpretes internacionales acompañados por la orquesta de la ópera de Tampa y el coro de la ópera de Tampa de 50 integrantes. Compañía residente del Straz Center, la ópera también presenta el festival de la ópera de Florida, una serie de conciertos y eventos de ópera y relacionados a la ópera, que incluye presentaciones de invitados tales como la vocalista clásica del crossover Katherine Jenkins, que atrae a principiantes y entusiastas de la ópera por igual; la temporada se extiende de noviembre a abril.

Bok Tower Gardens, un monumento histórico nacional que ha sido parte del paisaje del centro de Florida desde 1929, cuenta con bellos jardines, una torre musical donde hay un carillón con 60 campanas y una magnífica mansión de la década de 1930 estilo mediterráneo en el lago Wales. Construida en uno de los puntos más elevados del estado, la torre de 205 pies de alto hecha de mármol y piedra de coquina presenta recitales todos los días, además de conciertos en vivo del carillón de mediados de octubre a mediados de mayo.

Ybor City es un barrio histórico de Tampa fundado en la década de 1880 por productores de tabaco y habitado por miles de inmigrantes, principalmente de Cuba, España e Italia. Una parte del distrito nacional histórico es en la actualidad un distrito de ocio. El Ybor City Museum está localizado en una dulcería de 1923 con una casita típica de los trabajadores de la industria del tabaco. Hacen giras, exposiciones y eventos especiales.

The Florida Orchestra, basada en la bahía de Tampa, se creó al fusionarse las orquestas St. Petersburg Symphony Orchestra y Tampa Philharmonic en 1968. Una de las principales orquestas sinfónicas profesionales del estado, la orquesta presenta casi 100 conciertos al año en Tampa, Clearwater y St. Petersburg, que incluyen obras magistrales, pop, matinées y “Pops in the Park”, su serie de conciertos gratis en un parque.

Gasparilla Festival of the Arts, que se lleva a cabo el primer fin de semana en marzo, presenta a 300 de los artistas mundiales más talentosos escogidos por jueces para transformar el centro de Tampa en un museo al aire libre. El festival, que comenzó en 1970, atrae a más de 250,000 personas todos los años y muestra cerámica, arte digital, dibujos, arte en fibra y vidrio, joyería, técnica mixta, pinturas, fotografía, grabados, esculturas, acuarelas y objetos de madera, además de entretenimiento en vivo, actividades para niños y vendedores de comida.

3. IAN WEBB

Director del Sarasota Ballet Director

y la directora ejecutiva Mary Anne Servian:

Sarasota Ballet, establecido en 1990, ha cobrado un perfil nacional e internacional gracias a las obras clásicas que ofrece creadas por George Balanchine, Antony Tudor y Agnes de Mille, además de trabajos más contemporáneos de Twyla Tharp, Matthew Bourne y Christopher Wheeldon. La compañía ha establecido su reputación por ser la principal exponente de coreografías a cargo del maestro inglés Frederick Ashton, con el primer festival en su clase dedicado a su trabajo en el 2004; todos los años monta sus ballets.

The Van Wezel Performing Arts Hall es un teatro del Frank Lloyd Wright Foundation con un aforo de 1,736 butacas construido en la bahía de Sarasota en 1968. Presenta conciertos de música clásica y moderna, danza, jazz, comedias y obras de Broadway.

Ringling Museum of Art, establecido en Sarasota en 1927 por el magnate circense, cuenta con 21 galerías de pinturas europeas, antigüedades de Chipre y arte asiático, americano y contemporáneo. Entre los objetos más célebres del museo hay pinturas europeas de los siglos XVI al XX, e incluye una colección de pinturas de Peter Paul Rubens reconocida mundialmente.

Sarasota Orchestra, la más antigua del estado fundada en 1949, es una orquesta de 80 músicos que ofrece más de 100 conciertos clásicos, de música pop y para familias en cuatro salas en Sarasota y Bradenton.

Sarasota Opera, que se presenta en un teatro renovado de 1926, pone en escena óperas completas durante su temporada de otoño e invierno. La compañía es conocida en particular por su ciclo de siempre de óperas de Verdi, una iniciativa para poner en escena todas las obras de Giuseppe Verdi. También ofrece una serie dedicada a trabajos poco conocidos pero con mérito artístico, tales como “La Wally” de Alfredo Catalani, y una iniciativa para producir cada temporada una ópera de clásicos nuevos estadounidenses compuesta por un compositor estadounidense.

Manatee Players, ahora con su base en un nuevo centro de artes escénicas en Bradenton, ha presentado teatro en vivo producido por miembros de la comunidad durante 70 temporadas, desde musicales tales como “Cats” y “Evita” hasta dramas como “The Miracle Worker”.

Selby Botanical Gardens, hogar de la más diversa colección de bromelias del mundo. Ocupa siete acres por la bahía de Sarasota con exposiciones en rotación, instalaciones de arte y eventos como “Esculturas en vivo: el arte de las plantas epifitas” y “Shakespeare en los jardines”.

Bok Tower Gardens en Lake Wales (ver arriba).

Vizcaya Museum & Gardens es un chalet de principios del siglo XX que fuera en una época el hogar del industrialista James Deering. Está situado en 50 acres por la bahía de Biscayne en el barrio de Coconut Grove de Miami. La propiedad tiene extensos jardines estilo renacimiento italiano y 70 habitaciones con bellos detalles arquitectónicos, arte decorativo y mobiliario europeo del siglo XV a principios del siglo XIX.

The Cummer Museum of Art and Gardens en Jacksonville tiene una de las mejores colecciones de arte del sureste del país, con casi 5,000 objetos en la colección permanente. El museo muestra arte de talla mundial que abarca desde 2100 a.C. hasta el siglo XXI y presenta diversas exposiciones especiales, además de ser el hogar de la colección Wark de porcelana de Meissen temprana.

4. JED DODDS

Director ejecutivo, The Studios of Key West:

Mario Sánchez, el artista de arte popular más célebre de cayo Hueso, reflejó la vida de la isla desde la primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión. Sus esculturas en madera pintada representan a vendedores callejeros de pescado, ladrones de gallinas y tabacaleros cubanos. Sus obras originales se pueden ver en el Museo de arte e historia de cayo Hueso en el Custom House y en The Gallery on Greene.

Las paradas de cayo Hueso: “Todo el mundo conoce Fantasy Fest, que toma lugar en octubre, ¡pero los residentes saben que las paradas más disparatadas son las que hay por los lugares menos conocidos! A cayo Hueso le encanta tener una excusa para disfrazarse y pavonearse, como se puede ver en la parada anual Zombie Bike Ride a fines de octubre donde participan 6,000 “muertos vivientes” y en Zero K Run en abril por el puente Cow Key Channel Bridge, una fiesta de parranderos en disfraces bovinos.

John Martini, un escultor nacido en Jacksonville que vive en cayo Hueso y Francia, es conocido por sus criaturas fantasmagóricas que crea con planchas masivas de acero. Sus extravagantes figuras soldadas se exhiben internacionalmente, y también en Lucky Street Gallery en cayo Hueso.

Rick Worth, “el pintor más trabajador de cayo Hueso”, es residente desde la década de 1980. Sus obras adornan de todo, desde autos hasta carrozas del Fantasy Fest y los costados de los edificios. Su mural de gran tamaño, “Wilhelmina Crossing the 7 Mile Bridge”, en un edificio en la esquina de las calles Olivia y Simonton, le añade un toque propio al estilo cayo Hueso a la pintura clásica de 1851. También ha creado un mural que ilustra la vida diaria en Bahama Village en la esquina de las calles Petronia y Thomas en cayo Hueso. Worth muestra su trabajo en Lucky Street Gallery en la calle Greene y enseña un “campamento” de pintura en The Studios of Key West.

Judy Blume, la querida escritora de libros para jóvenes (“Are You There God? It’s Me, Margaret,” “Blubber,” “Deenie” and “Forever”, entre otros), vive en cayo Hueso desde hace más de dos décadas. “En cayo Hueso hay tantos escritores célebres que no sabemos qué hacer con ellos. ¿Pero la más genial de todos? Judy Blume”.

Annie Dillard es una escritora y poeta que vive en cayo Hueso parte del tiempo y quien recibió la medalla National Humanities Medal del presidente Barack Obama en el 2015. Su segundo libro, “Pilgrim at Tinker Creek”, ganó el premio Pulitzer por no ficción en 1975.

Green Parrot Bar, toda una institución en cayo Hueso desde 1890, es un bar con una gramola y música en vivo los fines de semana. No es solo “una de las mejores tabernas del país, sino una institución cultural. Parrot es lo más ecléctico y alegre del sur de Florida, y es EL punto de reunión de artistas y artesanos”.

Tropic Cinema es un cine estilo retro en cayo Hueso con tres teatros donde se proyectan películas convencionales y filmes independientes y donde también se llevan a cabo eventos culturales y charlas. “Brillantemente programado y manejado con eficiencia y cordialidad por legiones de voluntarios, Tropic es un paraíso para los cinéfilos”.

Weeki Wachee Mermaid Show es una atracción de Florida de antes que está por la carretera del condado de Hernando, una hora al norte de Tampa. Parte del parque estatal Weeki Wachee Springs State Park, el show consiste de muchachas disfrazadas de sirenas debajo del agua y ha deleitado al público desde 1947 en un teatro sumergido para 400 personas. “Este pedacito de historia viviente preferido del público se siente actual ante los circos y movimientos burlesque de hoy día”.

Coral Castle es una estructura de piedra hecha a mano a lo largo de tres décadas por el excéntrico letón-estadounidense Edward Leedskalnin en Leisure City, como a 35 millas al sur de Miami. Es “un espectáculo de arte de un hombre marginado: extravagante y maravilloso”.

5. LAWRENCE BUDMEN

Crítico de música clásica y contribuyente del South Florida Classical Review:

Seraphic Fire con base en Miami (ver arriba).

Palm Beach Opera, fundada en 1961 y basada en West Palm Beach, pone en escena cuatro óperas completas cada temporada en Kravis Center for the Performing Arts y otros sitios. Una de ellas fue el estreno mundial de “Enemies, a Love Story” en el 2015 del compositor estadounidense Ben Moore, basada en la novela yídish escrita por el Nobel Bashevis Singer. “Tienen altos estándares artísticos”.

Sarasota Music Festival, un festival de música clásica patrocinado por Sarasota Orchestra, “trae músicos famosos de alrededor del mundo cada mes de junio durante tres semanas de estupendos conciertos de música de cámara y también mantiene un instituto de enseñanza para estudiantes de los mejores conservatorios de EE.UU.”

The Florida Orchestra, con base en la bahía de Tampa (ver arriba) se ha gestionado a un nuevo director musical, Michael Francis, ex director principal y asesor artístico del Norrköping Symphony Orchestra de Suecia. Francis ha sido aclamado como una estrella internacional en alza y ha conducido las sinfónicas de Londres, San Francisco, Pittsburgh, Cincinnati y Toronto, las filarmónicas de Nueva York, Japón y Seúl, la orquesta BBC National de Gales y la orquesta Mariinsky, entre otras principales.

Naples Philharmonic, fundada en 1982, es la orquesta residente de Artis-Naples y es reconocida como una de las mejores orquestas jóvenes del país. Su nuevo director, el conductor ruso Andrey Boreyko, quien ha viajado por todo el mundo, “es uno de los más dotados conductores rusos de la nueva generación”.

6. KATHY GRIEF

Directora de marketing, The Dali Museum, St. Petersburg:

The Dalí Museum en el centro de St. Petersburg contiene la mayor colección fuera de Europa de obras del pintor surrealista español Salvador Dalí, con más de 2,000 obras de arte en este espacio de 20,000 pies cuadrados, entre ellos óleos, acuarelas, dibujos, esculturas y otros objetos. De las 18 “obras maestras” que Dalí produjo, ocho están aquí.

Wat Mongkolratanaram of Florida, o Wat Tampa, es un templo tailandés budista en las orillas del río Palm en Tampa. Los domingos hacen un mercado donde venden productos tailandeses y comidas preparadas. “Aquí puedes alcanzar a ver un poquito de la verdadera cultura tailandesa y pasar una tarde increíble”.

Escenarios de artes escénicas en la bahía de Tampa: “Me encantan Straz Center for the Performing Arts en Tampa, The Mahaffey Theatre en St. Petersburg, Ruth Eckerd Hall en Clearwater y un montón de otros teatros independientes pequeños tales como American Stage Theatre Company en St. Petersburg, que presenta Arts in the Park, una serie de obras al aire libre durante el verano”.

The Ringling en Sarasota (ver arriba). “Me encanta la gira de la casa histórica” Ca’d’Zan.

The Ernest Hemingway’s Home and Museum en cayo Hueso fue la casa de uno de los escritores más honrados y respetados de Estados Unidos, la casa donde vivió y escribió durante más de 10 años.

San Agustin es el asentamiento más antiguo establecido por europeos habitado ininterrumpidamente en Estados Unidos continental. “Pienso que la historia de aquí es muy interesante. Abundan en el área joyas como el castillo de San Marcos, un fuerte, el St. Augustine Lighthouse & Museum y las históricas calles de adoquines del centro de la ciudad”.

Los festivales en la bahía de Tampa, como el de comida y bebida Los vinos de Dalí en abril en el museo Dalí, hasta festivales de herencia cultural como Festa Italiana en abril en Ybor City y Cuban Sandwich Festival en marzo, también en Ybor City. “Me encanta todo del festival Gasparilla Pirate cada mes de enero, desde las carreras a las paradas y la música y las películas”.

Bok Tower Gardens en Lake Wales (ver arriba).

Dry Tortugas National Park en los cayos es un parque aislado más o menos a 70 millas de cayo Hueso. El parque, de 100 millas cuadradas, es mayormente mar abierto con siete islas pequeñas. Asequible solo en bote o hidroplano, el parque es el hogar del magnífico Fort Jefferson.

7. N.Y. NIATHIRI

Directora ejecutiva de la asociación para preservar la comunidad de Eatonville Association to Preserve the Eatonville Community:

El histórico Eatonville, “el pueblo construido por la libertad”, es la primera comunidad afro-americana incorporada en Estados Unidos y en otrora el hogar de la autora Zora Neale Hurston. “Lo llamo el cosmos de Zora”. Hay giras el año completo, destinos literarios identificados en los libros de Hurston y el “Zora! Festival” anualmente que celebró en el 2016 el 125 aniversario del nacimiento de la escritora. El festival se lleva a cabo a fines de enero y cuenta con una feria de libros, un festival al aire libre de tres días con música en vivo y shows, talleres sobre preservación histórica, “Hatitude” un almuerzo y fiesta que celebra la preferencia de la escritora por los sombreros [hats en inglés], y talleres de escritura creativa.

St. Augustine, el asentamiento más antiguo establecido por europeos habitado ininterrumpidamente en Estados Unidos continental, es un “tesoro del patrimonio”. Fort Mose, el primer asentamiento de africanos que existió legalmente en Estados Unidos, se encuentra aquí. Un parque estatal en la actualidad, hay un museo interactivo e historiadores y artistas que recrean la historia del fuerte.

El Miami étnico con sus muchos barrios, tales como el pequeño Haití, la pequeña Habana y el histórico Overtown, “te permite experimentar a Miami como un micro mundo”. Vale la pena pasarse un fin de semana largo explorando estos lugares. Wynwood es también una vibrante comunidad artística.

American Beach, en Amelia Island al norte de Jacksonville, fue fundada en 1935 por el primer millonario negro de Florida, Abraham Lincoln Lewis, y era la única playa en Florida que permitía a estadounidenses de color y que ofrecía alojamiento seguro durante la época Jim Crow de la segregación. La primera comunidad afro-americana de Florida con un resort, cuenta con su propio distrito histórico.

John G. Riley Center/Museum of African American History & Culture es el antiguo hogar de Riley, un educador de toda la vida quien fuera uno de los pocos afro-americanos en el Tallahassee de fines de siglo en ser dueño de una propiedad. Presentan exposiciones de arte y otros eventos.

Black Archives Research Center en Florida A&M University en Tallahassee es uno de los 10 archivos de negros en Estados Unidos y uno de los mayores depósitos de historia y cultura afro-americana en el sureste del país. El centro y el museo tienen más de 500,000 archivos individuales de registros y más de 5,000 artefactos individuales en el museo, algunos que datan del siglo XVII.

El museo Dalí Museum (ver arriba).

Mel Fisher Maritime Heritage Museum en cayo Hueso cuenta con una extensa colección de artefactos de naufragios del siglo XVII que incluye exposiciones y presentaciones en las naves de esclavos, detalles sobre cementerios de africanos de cayo Hueso y sobre ascendencia africana. “Hace una excelente labor en mostrar cómo las personas convivían en un lugar demasiado pequeño para que hubiera segregación”. El Key West Africana Festival que organiza el museo toma lugar en junio y se enfoca en la diáspora africana.

8. ROBIN DRAPER

Escritora sobre viajes y fundadora de AuthenticFlorida.com:

Pine Island Art Show y la comunidad artística Matlacha, a unas 60 millas al norte de Naples en el suroeste de Florida, presenta obras creadas por más de 100 artistas locales cada mes de febrero. Los intensamente pintorescos bungalós de la histórica comunidad pesquera ahora están ocupados por artistas. La pequeña islita tiene seis galerías, entre ellas la sede pintada con lunares de Leoma Lovegrove, una pintora impresionista-expresionista cuyas intrépidas pinturas centradas en Florida se exponen en galerías por todo el mundo y en dos bibliotecas presidenciales. La artista también tiene una colección en Bealls.

El fotógrafo Clyde Butcher es famoso por sus fotos de gran tamaño de paisajes en blanco y negro de los Everglades y de la naturaleza de Florida, y los mismos se pueden ver y adquirir en sus galerías en Ochopee y Venecia. “Es un ser humano que inspira. Cuando vi su obra por primera vez, me dije, ‘ahí es donde quiero ir’”.

Florida Folk Festival es una celebración de tres días en mayo con música, bailes, historias, artesanías y comidas de Florida que se lleva a cabo en Stephen Foster Folk Culture Center State Park de White Springs. Desde música de violín hasta canciones sobre caimanes y pasteles de kumquat, la herencia de Florida se explora a través de 300 presentaciones en el fin de semana del Día de los caídos por las orillas del río Suwannee en el norte de Florida.

Wynwood Art Walk in Miami toma lugar el segundo sábado de mes en el hípster barrio de Wynwood al norte del centro de Miami, ubicación de más de 70 galerías, museos y colecciones. Miles de personas circulan por las calles para escuchar música en vivo, comprar comida en los camiones de comida y experimentar la escena de arte de Miami. “Es uno de los barrios más fascinantes, con todos tipos de culturas y artistas”.

Ópera de Sarasota (ver arriba).

El Ringling Museum of Art (ver arriba) y el histórico Asolo Theater, una sala de ópera reconstruida del siglo XVIII estilo italiano de 500 butacas en el campus del Ringling, ofrece una prestigiosa serie de música en vivo, teatro y danza cada temporada. “Estar parado en el patio del museo Ringling rodeado del mármol color rosa con el sol poniente sobre la estatua de David es uno de esos momentos mágicos en Florida”.

Hippodrome State Theatre, o “The Hipp,” es un antiguo correo y palacio de justicia de 1911 en el centro de Gainesville que presenta shows de Broadway y off-Broadway y filmes artísticos. Desde que unos actores locales lo fundaran en 1973, el teatro ha producido más de 100 estrenos de obras de aclamados dramaturgos tales como Tennessee Williams y Eric Bentley.

El fotógrafo floridano John Moran, quien creció en Fort Myers, cuenta con un portafolio de fotografías de paisajes y vida salvaje de áreas del golfo al Atlántico, con énfasis en los ríos, lagos, costas, pantanos y manantiales de Florida, y de las criaturas que los habitan. Su obra ha aparecido en las revistas National Geographic, Life, Time, Newsweek, Smithsonian y The New York Times. Sus fotos se pueden ver en exposiciones periódicas en museos y estudios del estado, tales como Rum 138, un puesto de canoas y kayaks con su propio estudio de arte en el río Santa Fe en el pequeño pueblo de Fort White al norte de Florida a 32 millas al norte de Gainesville.

9. JENNIFER BRYANT SHEPHERD

Representante de la cultura de la costa histórica, St Johns County Arts Culture and Heritage Council :

St. Augustine Art Association, que se estrenara en 1924 con un pequeño grupo de artistas, cuenta en la actualidad con su propia e impresionante galería donde presentan exposiciones en rotación. Uno de los eventos locales favoritos es su festival de artesanías de St. Augustine, ahora ya en su año 50. Se lleva a cabo todos los años durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Butterfield Garage Art Gallery, que ocupa un estacionamiento de 1927 en el distrito histórico de St. Augustine, abrió sus puertas en 1999 y muestra obras de los artistas más distinguidos del área.

The EMMA Concert Association comienza su temporada cada otoño con una serie de seis funciones por la noche, cuatro conciertos en la matinée y otras presentaciones especiales. Los conciertos toman lugar en el regio Lewis Auditorium del Flagler College en el corazón del distrito histórico de St. Augustine.

10. CHRISTINE DOLEN

Ex crítica de teatro, Miami Herald:

GableStage en el hotel Biltmore en Coral Gables consistentemente presenta producciones de alto calibre de provocativas obras off-Broadway y ha ganado varios premios Carbonell del sur de Florida. El teatro despunta bajo la astuta dirección de su director artístico Joseph Adler.

Actors’ Playhouse, basado en el restaurado Miracle Theater, propiedad de la ciudad de Coral Gables, hace maravillas con musicales con un elenco grande y ha producido galardonadas obras durante más de un cuarto de siglo.

Zoetic Stage, una compañía de teatro que se presenta en Carnival Studio del Arsht Center en el centro de Miami, ha llevado al área excelentes estrenos mundiales de las obras de sus dos dramaturgos fundadores, Michael McKeever y Christopher Demos-Brown, y ha hecho una gran labor con obras de off-Broadway y con “Assassins” de Stephen Sondheim.

Slow Burn Theatre Company, ahora en el Amaturo Theater del Broward Center, presenta muy buenas producciones de estimulantes musicales, y ha hecho una labor impresionante con algunos que no fueron muy exitosos en Broadway.

Island City Stage, ahora en el Abyss Theatre en Wilton Manors, es una galardonada compañía GLBT del sur de Florida.

Thinking Cap Theatre, que se presenta en su propio espacio en The Vanguard en Fort Lauderdale, es una pequeña compañía con obras que estimulan el intelecto.

Palm Beach Dramaworks, una compañía que se enfoca en obras clásicas, ha ampliado su bello teatro en West Palm Beach para incluir un espacio más pequeño para obras nuevas.

Maltz Jupiter Theatre en Jupiter tiene la base de abonados más grande de cualquier teatro del sur de Florida y se enfoca en suntuosos musicales como “Billy Elliot” y en obras clásicas.