10 estupendos lugares para bucear en la Florida

Por Kevin Mims

¿Te gustaría bucear millas y millas mientras te dejas llevar por la corriente de un río alimentado por un manantial? ¿Ver naufragios en el Atlántico y el golfo de México? ¿Admirar vibrantes arrecifes de coral, bañarte en manantiales de clarísima agua dulce y explorar cuevas sumergidas?

Si la respuesta es que sí, bucear en la Florida es el lugar perfecto porque te ofrece todo esto.

Aquí te incluimos los 10 mejores lugares para bucear en el Estado del Sol.

Maritime Heritage Trail, Biscayne National Park

La gran cantidad de naufragios en Maritime Heritage Trail en Biscayne National Park al sur de Miami y al norte de Cayo Largo lo hacen un lugar ideal para ver y explorar la historia náutica del sur de la Florida. Los naufragios más antiguos datan del siglo XIX, mientras que otros son tan recientes como la década de 1960. Tropic Scuba ofrece chárters para bucear y hacer snorkel por el Maritime Heritage Trail y otros lugares dentro de Biscayne National Park.

SS Copenhagen, Lauderdale-By-The-Sea

El buque de vapor SS Copenhagen se encalló en un arrecife rocoso en el océano Atlántico y se hundió a comienzos del siglo XX. En la actualidad el naufragio de esta embarcación de 325 pies de eslora que se hundió a tres cuartos de milla de la orilla, 3,6 millas al sur de Hillsborough Inlet, es parte del arrecife de coral que los buzos pueden explorar. El vibrante arrecife es relativamente poco profundo, de 15 a 30 pies de profundidad, y cuenta con una variedad de especies marinas, entre ellas esponjas, peces tropicales, anguilas y corales blandos y duros. Los equipos se pueden alquilar en South Florida Diving Headquarters.

Ruta de naufragios en el Panhandle de la Florida

Además de unas impolutas playas de brillante agua verde azuloso, la costa de Esmeralda por el golfo de México es un tesoro escondido para buzos en busca de naufragios. Por el litoral entre Pensacola Beach y Port St. Joe en el noroeste de la Florida está la ruta de naufragios en el Panhandle de la Florida, donde hay cinco naufragios cerca de Pensacola Beach, uno por Destin, cinco por Panama City Beach y uno cerca de Port St. Joe. En la playa hay tiendas de equipos de buceo que alquilan todo lo que puedas necesitar y que también ofrecen excursiones en bote para llegar a los naufragios.

Devil’s Den, Williston

Desde arriba, no hay mucho que ver en Devil’s Den en Williston. Pero cuando bajas por la empinada escalera, te encuentras con un resplandeciente manantial dentro de una cueva prehistórica. El manantial de esta propiedad privada tiene una superficie de 120 pies de diámetro y una profundidad máxima de 54 pies. Hay campamentos y cabañas para los practicantes del buceo y el snorkel que deseen pasar la noche. También se pueden alquilar los equipos ahí mismo. Si vas a bucear asegúrate de que alguien te acompañe, ya que es requerido.

Ginnie Springs, High Springs

En la Florida, Ginnie Springs es sinónimo del buceo en agua dulce y en cuevas. La propiedad cuenta con siete manantiales, una tienda donde alquilan todo lo necesario para bucear, duchas con agua caliente, un campamento grande con sitios donde montar una tienda de campaña y una cabaña para alquilar. Según el nivel de destreza y la certificación que tengan, los buzos pueden explorar el río Santa Fe, Ginnie Cavern y el sistema de manantiales en Devil compuesto de tres manantiales (Little Devil, Devil’s Ear y Devil’s Eye) donde se puede nadar y bucear. ¿No tienes la certificación para bucear? Ginnie Springs cuenta con instructores que te pueden entrenar y expedir el certificado.

John Pennekamp Coral Reef State Park, Cayo Largo

Para muchos, la idea de bucear en Cayo Largo muy probablemente les traiga a la mente imágenes de la famosa estatua del Cristo del Abismo sumergida en las cristalinas aguas del litoral, pero hay mucho más que ver en los arrecifes de coral del parque estatal John Pennekamp Coral Reef en los cayos de la Florida, el primer parque bajo agua del país con unas 70 millas náuticas cuadradas. Para ver las mejores partes del arrecife de coral, puedes participar en una excursión que puedes reservar directamente en el parque.

Neptune Memorial Reef, Key Biscayne

Si un buzo alguna vez ha soñado con ver la Atlántida, la ciudad perdida, Neptune Memorial Reef debe de encabezar su lista de deseos. Este arrecife artificial 3,25 millas al este de Key Biscayne, una interpretación de un artista de lo que sería la ciudad perdida, es una obra de arte masiva y a la vez un sitio activo para cremaciones. A 40 pies de profundidad, hay estatuas y estructuras tales como leones que vigilan las entradas e intrincadas columnas y pilares que crean una atmósfera sumergida sobrenatural y única. Los buzos pueden ir por cuenta propia en bote (hay boyas en el sitio) o en una excursión a través de una de nuestras compañías de buceo asociadas.

Phil Foster Park, Riviera Beach

Bucear en Phil Foster Park en el sureste de la Florida es bastante fácil ya que el arrecife artificial, con abundante vida marina, está cerca de la orilla y se extiende 800 pies. En este arrecife a una profundidad de más o menos seis a 10 pies, con una profundidad máxima de 20 pies, se puede ver pez loro, pez ángel, mantarrayas, estrellas de mar, pulpos y muchos otros peces. Blue Heron Bridge Scuba y Pura Vida Divers ofrecen excursiones guiadas y alquilan equipos.

Rainbow River, Dunnellon

Bucear mientras te lleva la corriente de un río es una de las mejores experiencias para el que practique este deporte en la Florida. Y el río Rainbow en Dunnellon, alimentado por un manantial, es ideal para esto. Con una visibilidad de hasta 200 pies, es fácil observar la flora y la fauna del río, donde hay desde lucios hasta tortugas, nutrias y pájaros anhingas en busca de comida. Mac’s Sports Inc. ofrece excursiones de buceo guiadas.

Wreck Trek, Fort Lauderdale

En Wreck Trek, Fort Lauderdale, es posible ver varios naufragios en una misma excursión de buceo. Son los naufragios del Jay Scutti, Merci Jesus y el Tracey, embarcaciones de diferentes tamaños que se hundieron en las décadas de 1980 y 1990 a una profundidad de entre 50 y 72 pies. Si las condiciones lo permiten, un buzo puede visitar los tres sitios en una misma excursión. Puedes hacer reservaciones a través de South Florida Diving Headquarters.

