¡Volver a viajar!

Con todo esto de la pandemia y el mundo cerrado por cuestiones de salud, la verdad es que he pensado mucho en esos destinos a los que siempre he querido ir y no tuve la oportunidad. Fue como un “si hubiera ido”; “ojalá hubiera aprovechado”.

Es en esos momentos cuando desearías haber hecho muchas cosas porque en realidad no sabes cuándo se podrán realizar. Por eso les comparto un check list de lugares que sí o sí tengo que visitar, apenas termine todo esto, porque bueno, si algo he comprendido es el famoso Seize the Day.

Japón. Este país es uno de mis sueños. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de vivir un mes en Corea del Sur y hasta el día de hoy es una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Oriente ofrece una cultura totalmente diferente a lo que percibimos. Quiero admirar su famoso Templo Gotokuji y ver los maneki-neko, caminar en Shibuya, conocer Akihabara, el Museo Ghibli y por supuesto ir al Warehouse Kawasaki.

The Wizarding World of Harry Potter. Algo de lo que más amo es el mundo mágico que creó J.K. Rowling. No soy fan sólo de las películas ¡eh! Yo sí leí toda la saga como seis veces cada libro y en ambos idiomas, así que, aquí tienen una #Potterhead hecha y derecha. Y sí, he perdido oportunidades y tiempo en no haber ido antes para llorar como Magdalena en Diagon Alley, o que mi varita me escoja en Ollivanders, me suba al Hogwarts Express y obvio celebre con una butterbeer en Hogsmeade. ¡Ya me vi!

Canadá. Fui a Quebec y me enamoré, pero obvio este país tiene mucho que ofrecer y estoy deseosa de recorrerlo. La gente es increíble, cálida y amable. La forma en que mezclan naturaleza y ciudad me fascinó. Su Maple Syrup se extraña y quisiera ir a cualquier otra metrópoli, sobre todo en invierno. Debe ser mágico.

Italia. Hoy más que nunca este es un destino que me atrae, no sólo por su gran historia y porque me encantaría conocer el Coliseo Romano, sino porque mi comida favorita es italiana y me gustaría saborearla en verano con un delicioso gelato mientras disfruto sus calles y su gente.

Seattle. Perdón, perdón, pero este viaje me haría muy feliz porque soy Seahawk de hueso colorado y por ende asistir al estadio o ser parte de un partido de americano, me fascinaría. Quiero recorrer Pike Place Market, ir a la sede de Microsoft o al primer Starbucks, gozar la vista que ofrece el Space Needle, estar en un crucero por el estrecho de Puget, conocer Chihuly Garden and Glass, y desde luego la Boeing. Sí, esta ciudad es la base de ese gran constructor aeronáutico. También quiero visitar los parques nacionales y más. ¡Llévenme ya, por favor!

Escocia. Castillos espectaculares, paisajes de sueño, pueblitos que parecen salidos de ficción, inigualables leyendas, ese acento de sus habitantes y por supuesto el monstruo del Lago Ness son razones suficientes para que esté en mi top de esta lista, ¿no creen? Además, Mel Gibson hizo que me enamorara desde Brave Heart, ¿a poco no?

India. Me da un poco de temor viajar a esta nación, lo confieso… No sé la razón exacta, pero pienso que vale mucho la pena, y quiero llorar al ver el imponente Taj Mahal, una de las siete maravillas. Contemplar el Río Ganges, el más sagrado del mundo. Sorprenderme en su caos con los tuk-tuk, rickshaws, su gente, los vendedores, y obvio por ese tema de espiritualidad que es, sin duda, sumamente especial en este lugar.

México. Sin duda, es mi propio país el que más ganas tengo de explorar. Quiero regresar a las ciudades de Mérida, Los Cabos y la gran Perla Tapatía, que son de mis favoritas. Deseo visitar Chiapas, Sayulita y Monterrey, por ejemplo. Y, por qué no, volver a explorar la hermosísima Oaxaca y disfrutar su exquisita comida, a la gente y su artesanía.

Mi check list sigue y sigue… Añoro conocer más de Francia, pasear por Inglaterra, maravillarme con Grecia y caminar en Nueva York o Nueva Zelanda.

¡Ay! Cuánto tiene este mundo para ofrecer y qué cosas tienen que pasar para valorar lo que veíamos tan seguro. ¡Vete ya, virus! Y ábrete mundo porque todos tenemos ganas de ¡volver a viajar!