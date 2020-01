Luis Noriega, Director General para México, Centroamérica y Cuba de Air Canada

Comparte













Él encabeza en México a una de las aerolíneas más grandes del mundo, que ofrece servicio a más de 220 aeropuertos en seis continentes. También ha sido una de las más premiadas, de hecho, es la única línea aérea de red internacional en Norteamérica que recibió una clasificación de cuatro estrellas de acuerdo a Skytrax, que asimismo la nombró como la Mejor Aerolínea de Norteamérica en 2019.

Y detrás de una gran aerolínea está por supuesto un gran hombre. Me refiero a Luis Noriega, director general de Air Canada para México, Centroamérica y Cuba, quien pleno de una renovada pasión por lo que hace, me recibió muy afectuoso, cordial y amable en su flamante oficina, recientemente estrenada, para hablarnos de todos estos éxitos y lo que sigue en este nuevo año.

“El 2019 fue de muchos retos (globalmente) para Air Canada. Uno de ellos fue separar el 737 MAX de la flota, del cual nosotros éramos el segundo operador más grande del mundo. En cuanto a México, estuvimos en un momento de transición, lo que generó un movimiento lento en la compra de viajes; dicho esto y aun así te puedo decir que en 2019 rompimos récord, no sólo en nuestro país sino en el mundo. Logramos un crecimiento muy interesante de pasajeros mexicanos viajando y conectando en Canadá hacia Asia y Europa aprovechando los hubs que tenemos, que son muy atractivos para este tipo de conexiones, como Toronto y Vancouver”, dijo con profunda satisfacción y agregó: “En términos financieros también fue un año récord; puedo decir que fue extraordinario. Además, logramos premios internacionales por nuestro servicio, como la aerolínea favorita de Norteamérica entre viajeros millennials, así como ser uno de los mejores empleadores en Canadá”.

Al hablar sobre las expectativas que Air Canada tiene para este 2020

Noriega comentó que tendrán la llegada del fastuoso Airbus 220-200, “que para empezar cubre las rutas de Toronto-San José, California y Montreal-Seattle; eventualmente será un avión con grandes posibilidades en México, seguiremos creciendo. Desde diciembre empezamos un par de rutas en América Latina; el plan es seguir adelante fuertes y que el interés de los mexicanos por viajar a Canadá siga creciendo. Asimismo, continuaremos ofreciendo grandes conexiones para Asia y Europa, ya que hoy en día estamos en un acuerdo de Joint Venture con Lufthansa y United, lo cual nos hace ser muy competitivos en el mercado de México a Europa”.

Detalló que desde que los mexicanos no necesitan visa para viajar a Canadá, esta nación se ha convertido en una excelente plataforma de conexión para visitar los destinos asiáticos desde este país. “Porque tenemos un producto extraordinario con una gran red de conexiones desde Vancouver para Asia; por ello estamos aprovechando muy bien esta circunstancia”.

El directivo informó que su aerolínea ofrece servicios regulares de pasajeros directamente a 62 aeropuertos en Canadá, 54 en los Estados Unidos y 100 en Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia, el Caribe, México, América Central y América del Sur. “Tenemos más de 1 mil 600 vuelos diarios alrededor del mundo. Desde México ofrecemos cuatro frecuencias: dos vuelos diarios a Toronto, uno a Vancouver y uno diario por temporada a Montreal. Aunado a ello, volamos desde varias ciudades canadienses como Vancouver, Toronto, Montreal, Quebec, Edmonton, etcétera, a varios destinos dentro de México como Ixtapa, Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco, Cancún, Cozumel y la CDMX, desde luego”.

Además, Air Canada es miembro fundador de Star Alliance, la red de transporte aéreo más completa del mundo que da servicio a 1 mil 317 aeropuertos en 193 países.

Luis Noriega tiene un solo objetivo: seguir conquistando al pasajero mexicano. Por el momento se muestra feliz al compartir que “el intercambio turístico y de pasajeros de negocios entre ambas naciones, Canadá y México, se encuentra excelente. Evidentemente, el incremento de los mexicanos viajando a Canadá está siendo exponencial, llevamos varios años con un crecimiento muy saludable, de doble dígito, y esperamos que en el 2020 esta tendencia continúe”.

En términos de negocios también el resultado ha sido muy interesante porque la relación comercial y geopolítica entre México y Canadá sigue fortaleciéndose. “México es hoy en día junto con EE.UU. el socio comercial más importante que tenemos, y la relación bilateral es cada vez más estrecha”.

Y al hablar del agente de viajes, Noriega expresó que este es su principal socio comercial. “Todavía es el canal de distribución preferido por los mexicanos y creo que lo seguirá siendo por mucho tiempo. El agente de viajes mexicano tiene un nivel de profesionalismo y conocimiento muy alto, e indudablemente es al que mayor tiempo le dedicamos”.

En cuanto a la capacitación

Dijo que esta es sumamente importante para Air Canada, invirtiendo fuertemente en este rubro para instruir a diversos sectores, “internamente nos aseguramos de que nuestro personal sea el embajador más potente de nuestra marca, con conocimiento continuo. Asimismo, nosotros ofrecemos cursos para que los agentes de viajes aprendan a ofrecer y conocer nuestros productos. Hemos hecho una fuerte inversión en la migración de nuestro sistema de reservaciones, con lo cual tendremos más aptitud para atender a todos nuestros clientes. Al cambiarnos de oficinas nos aseguramos de tener un buen lugar para ofrecer capacitación, así que aprovechamos mucho este gran recurso”.

Luis Noriega habla con gran pasión de su empresa, lo que hace y lo que representa. Y cómo no, si se siente profundamente orgulloso de estar en Air Canada desde el 2014. “Es un gran honor estar aquí, una enorme responsabilidad, mucho aprendizaje. Es también muy divertido, es una compañía con un gran corazón, con la esencia canadiense, muy estructurada y nunca pierde el lado humano”.

Es un gran visionario, con enorme experiencia dentro de la aviación comercial y una fructífera trayectoria. Es piloto aviador de profesión. Sus inicios se dieron desde muy joven, como agente de tráfico en 1983. “Fue una gran escuela, ahí me di cuenta de que me encantaba la industria en general. Empecé en una importante aerolínea, Mexicana de Aviación, escalando diversas posiciones y en varios destinos. Tuve la suerte de que me enviaran a trabajar a España durante 12 años. He dado la vuelta al mundo”.

Luis Noriega nos revela que otra de sus grandes pasiones

Además de Air Canada, es probar diversas gastronomías y conocer restaurantes. “Me gusta viajar, andar en bicicleta, visitar librerías”. Pero uno de sus hobbies es jugar rugby desde hace muchos años. “Lo sigo además muy de cerca. Estuve en el Mundial que se llevó a cabo en Japón con todos mis amigos”.

Es divorciado. Su único hijo está estudiando para ser piloto aviador. Su libro favorito es La Economía del Siglo XXI de Thomas Piketty; y nos cuenta que ha visto como 20 veces la película Apocalypse Now. Su color favorito es el verde y ama la música clásica.

El tiempo apremia y lamentablemente debía despedirme de este interesante hombre, no sin antes preguntarle: ¿cómo podría definir a Air Canada? “La mejor opción para ir a Canadá y a gran parte del resto del mundo. Somos una aerolínea amigable, tierna, servicial y profesional”, afirmó.