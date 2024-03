Comparte este contenido

Por Bibiana Saucedo

Desde que tomé la decisión de unirme al proyecto en el inicio, invitado por el fundador de éste en Brasil y Portugal, Antonoaldo Neves, era el sueño de un par de locos, esto sucedió en el 2021, ha sido un giro de 360°, del origen a lo que actualmente somos, nunca me lo hubiera imaginado. Primero porque en ese momento era un modelo totalmente disruptivo y diferente”, dijo Rubén Mora, CEO & Founder de Pd Travel, sí, el Joven Maravilla que hoy se ha convertido en un gran empresario con una compañía fuera de serie, que ha logrado números increíbles y ha dado mucho de qué hablar, por el éxito sin precedentes que ha logrado.

Encantadoramente irreverente, franco y sincero, rompiendo esquemas, innovador, absolutamente visionario, pero ante todo un apasionado de lo que hace y esto no es la excepción…

“Cuando inicié este proyecto, empezábamos a ver la luz al final del túnel de la pandemia con las vacunas. Y yo creí que la industria había aprendido de esa crisis, pero en el resurgimiento, me di cuenta que no. Muchos continuaron con los mismos modelos, otros admirablemente se retiraron y el nicho que yo abordo son emprendedores, contactos, llámales cómo quieras, es decir encontré a una comunidad que necesitaba tener otra vez recursos pero no podían invertir, amaban el turismo y tenían que ganar plata, y nosotros solucionamos el problema. Les dábamos cómo vender y nos hacíamos cargo de la parte legal y las transacciones, fue avanzando, con muchas idas y vueltas. Vuelvo a mis raíces y me confirmo que esta es mi pasión”.

Mora nos cuenta que del 2022 al 2023, abrió varias otras unidades de negocio, “la de network, donde están los emprendedores, aquí la gente se afilia con nosotros; que te diría que para mí el valor agregado de esta unidad es poder enamorar del turismo a las nuevas generaciones, una de las crisis que hoy tenemos es la falta de talento, el capital humano, que no es nada fácil. Como empresario, cuando tienes que contar los pesos y centavos, la utilidad, los costos y repartir, cómo hago para que una persona ajena a nuestro sector entienda todo el proceso. He encontrado a un grupo de personas de todas las edades a quienes nos unió un mismo propósito: viajar. Y si no tienen los recursos, no podrán hacerlo. Aquí logran su objetivo dedicando en las tardes y noches tiempo para vender”.

Explicó asimismo que hizo alianzas con empresas y productoras y, “Nos lanzamos a abrir el segmento de congresos, grupos y convenciones que es Pd Group, dada mi experiencia, porque justo yo inicié en Asatej y sé mucho de este tema. Es in-house totalmente con los clientes directos y con cartera que ya tenían estas personas. Somos una extensión de ellos, su travel partner”.

Hospitality es la otra unidad de Pd Travel, “son aquellos socios que ya tienen la parte básica de los servicios, que no conocen o no saben cómo poder ejecutar, ya sea para un evento, boda o congreso, la personalización de los servicios y del viajero”.

Cuenta con añoranza que su primer viaje internacional fue en enero del año 2022, sí, su pasajero número uno, iba a la India: “Y ahí empieza nuestra historia. Y de esa fecha a hoy hemos logrado 4 mil 500 viajeros, de los cuales ya tuvimos operación en todos los continentes”.

Mora destacó que no son los más baratos y “Nuestro foco no es la venta al público directo. Hay una promesa, aunque no podemos garantizar absolutamente todo por los imprevistos, pero escrito, es que los vamos a acompañar en todo momento”.

Sí, así es Rubén Mora, él es una persona que posee la habilidad de analizar y procesar manera no convencional y original, utilizando su intuición, perspectiva, conciencia, emoción y cerebro. Antes que nada es un profesional.

“Mi valor es que yo nací en el turismo, operando el negocio. Todos de avión, no me es ajeno ninguno de los sistemas, y le enseño de primera mano al equipo cómo abordar ciertos problemas, cómo adelantarse a situaciones críticas”.

El artífice nos dice que también decidió alejarse del medio turístico como asociaciones y eventos, “para mí es más importante estar trabajando que estar protagonizando. Cuando ves en las fotos de cualquier social media siempre a los mismos, los mismos desde que era niño, es el colmo. Deberíamos estar todos unidos en cambiar la fórmula, en remasterizar, en encontrar una nueva base de expertos en la industria, se ha perdido el valor, el glamour por más de lo mismo”.

Este año, Mora quiere consolidar el equipo con más talento en el gremio del turismo. “Tengo por el momento 18 elementos fijos muy talentosos, y externos como 10. También decidí apostar por destinos que no estaban en el foco de la gran mayoría, siendo expertos en lugares que nadie voltea a ver”.

Y agrega, “Quiero ser un referente en el sector del modelo más creativo y disruptivo del turismo, a prueba y en contra de todas las reglas que existan”.

Los grandes ejemplos de nuestro entrevistado, son dos increíbles mujeres que lo fueron todo para él: Alma, su mami, y Meme, su abuela, a quienes siempre lleva en su corazón, como guerreras.

Posee una larga y fructífera carrera de férrea lucha, a pesar de que es el Joven Maravilla, tiene 22 años de trayectoria turística. Inició cuando tenía 17 años. “Cuando mis papás no sabían qué hacer conmigo en los veranos, por azares de la vida, empecé en Asatej. Luego en Mundo Joven 15 años. Algo que inició como un trabajo de verano, se convirtió en mi vida y mi pasión”.

Además, hace un año incursionó como conductor en un exitoso programa de radio, hablando de turismo. “Sé que no soy ni periodista, ni conductor pero me encanta hacer esto y lo hago con el alma”.

Hoy se siente orgulloso de lo que ha logrado. A su corta edad, ser CEO de su propia empresa. “Me siento muy contento de romper tantos paradigmas, tantos techos de cristal y sobre todo poner en práctica qué sí y qué jamás en la vida volvería a hacer”.

Él es un acuariano que justo le hace honor a su signo, son creativos, se desenvuelven bien en entornos sociales y tienen el potencial de ser un líder en todo lo que emprendan. Sus colores predilectos son el azul y el negro. Su comida favorita es de la India, país que lo ha marcado espiritualmente. Su hobbie es jugar al tenis. “Amo locamente a México, Argentina y España”.

Tristemente es momento de despedirse, no sin antes definir en una frase corta a Pd Travel. “Somos una agencia de viajes boutique especializada que no vende al público directo y que generamos estrategias privadas tanto con viajeros, empresas y emprendedores que de la mano de nosotros han podido relanzar sus negocios”.