YUPICA: Eikō – Sombra Aromática llega al MUPE con una experiencia japonesa entre aromas, luz y sonido

El Museo del Perfume de Ciudad de México presenta YUPICA: Eikō – Sombra Aromática, una exposición inmersiva del artista japonés Yupica que propone recorrer Japón a través del olfato.

La muestra estará disponible hasta el 25 de octubre de 2026 en el MUPE, ubicado en Tacuba 12, en el Centro Histórico. La experiencia combina aromas, luz, sonido y videoarte para explorar la relación entre memoria, emociones y percepción.

Más que observar piezas, la propuesta invita a usar el olfato como parte central del recorrido.

¿Qué es YUPICA: Eikō – Sombra Aromática?

YUPICA: Eikō – Sombra Aromática parte de una idea sencilla: un aroma también puede contar una historia.

A lo largo de distintos espacios sensoriales, los visitantes encuentran fragancias como cedro, sándalo, incienso y yuzu, elementos que forman parte de una experiencia inspirada en la estética y sensibilidad de Japón.

La exposición propone un diálogo entre luz, sombra y perfume. En lugar de concentrarse solo en lo visual, el recorrido busca que el visitante interprete cada espacio a partir de sensaciones, recuerdos y asociaciones personales.

La muestra también incorpora recursos de sonido y videoarte, por lo que cada instalación funciona como una experiencia multisensorial.

¿Dónde está la exposición?

La exposición se encuentra en el Museo del Perfume, en Tacuba 12, Centro Histórico de Ciudad de México.

El MUPE es un recinto dedicado a la historia, el arte y la ciencia de la perfumería. Su colección incluye frascos históricos, materias primas naturales y piezas relacionadas con la evolución del perfume.

Además, el museo explora los vínculos entre fragancia, moda, música y diseño.

¿Cuánto cuesta?

La entrada general para visitantes nacionales cuesta $100 pesos.

Los extranjeros pagan $150 pesos, mientras que estudiantes, profesores y personas con credencial INAPAM tienen una tarifa de $50 pesos.

El museo abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

¿Hasta cuándo estará disponible?

YUPICA: Eikō – Sombra Aromática puede visitarse hasta el 25 de octubre de 2026.

La propuesta se suma a las opciones culturales del Centro Histórico con una experiencia que cambia la forma habitual de recorrer una exposición.

Aquí, el perfume no funciona solo como complemento: se convierte en la herramienta principal para descubrir arte, arquitectura y sensibilidad japonesa desde otro sentido.