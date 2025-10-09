Yucatán lanza “Sabor a Vid”, primer festival especializado en la cultura vitivinícola

El próximo 6 de diciembre Yucatán tendrá un gran evento de vino y gastronomía acercando a consumidores de la región y turistas, a la cultura vitivinícola en el mejor ambiente, en la mejor época del año para disfrutar de el primer festival al aire libre especializado en la cultura vitivinícola, llamado “Sabor a Vid”.

Éste contará con más de 25 bodegas nacionales e internacionales, 15 talleres y catas maridaje, al menos cinco actividades culinarias del mejor nivel, música en vivo y mucho más, que se realizará en Mérida, la cual superó a ciudades como Querétaro, Monterrey, Guadalajara y la CDMX en crecimiento de la presencia de vino en los centros de consumo y esto se debe a que el estado se ha convertido en uno de los lugares gastronómicos más importantes de México, según cifras del reporte del segmento de vinos y licores del análisis 2022 de Información Sistematizada de Canales y Mercados (ISCAM).

“Eventos como este contribuyen a fortalecer la oferta turística y cultural de nuestra ciudad, generando sinergias entre los sectores productivos y consolidando a Mérida como un destino gastronómico, cultural y de experiencias”, dijo Armando Casares, secretario técnico de la Unidad de Turismo del Ayuntamiento de Mérida.

¿Qué habrá en Sabor a Vid?

Sabor a Vid, será realizado por VINOTELIA, empresa que ha realizado con éxito tres ediciones de “Viva el vino”, el cual se ha colocado como el más importante del Bajío, que ha reunido a más de 6 mil visitantes, más de 200 expositores y más de 500 etiquetas nacionales e internacionales y servido más de 7 mil platillos y copas servidas.

Gracias al buen nombre de Vinotelia, es que hasta hoy se tiene confirmada la participación de bodegas de diferentes estados de la República, como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, y etiquetas internacionales, Italia, Francia, España, Portugal, Argentina, Chile y Uruguay.

Así mismo, Sabor a Vid sumará la participación de productores de cerveza y otros productos yucatecos, así como un espacio para algunos de los mejores restaurantes del estado que ofrecerán una oferta variada, como sushi, cocina tradicional, italiana y libanesa, entre otras para poder maridar de la mejor manera con los vinos que se presentan.

Con el respaldo de las secretarías de Turismo de Guanajuato y Yucatán, así como del Ayuntamiento de Mérida, los organizadores esperan que este festival se convierta en el más importante de la región y que sea el inicio de un evento que se lleve a cabo anualmente, convirtiéndose en un atractivo más de la ciudad, a la que los vecinos de Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco esperen año con año y que fortalezca los lazos entre Bajío y la Península de Yucatán.