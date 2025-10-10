Las 7 maravillas naturales del mundo que te van a dejar sin aliento

En un mundo lleno de paisajes asombrosos, solo siete han sido reconocidos como las maravillas naturales más impresionantes del planeta. Desde selvas exuberantes hasta formaciones geológicas sorprendentes, estos destinos son ideales para desconectarte del ajetreo urbano y reconectar con la naturaleza.

Majestuosas montañas, cascadas imponentes y ecosistemas únicos componen esta lista que celebra lo mejor de la belleza natural mundial. Por eso, en INVERTOUR te compartimos los siete tesoros que todo viajero debe conocer.

Cataratas del Iguazú

Ubicadas entre Argentina y Brasil, las Cataratas del Iguazú son un espectáculo ecológico con más de 270 saltos de agua que caen desde alturas de hasta 80 metros, rodeados por la densa selva misionera.

La Garganta del Diablo es la caída más destacada, visible a kilómetros por su cortina de vapor. En el lado argentino, una pasarela lleva hasta el borde, mientras que en el brasileño puedes disfrutar de una vista panorámica más amplia.

Amazonia, América del Sur

Considerado el bosque tropical más extenso del planeta, la Amazonia abarca más de siete millones de kilómetros cuadrados en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y otros países sudamericanos. Conocida como el “pulmón del planeta” por su papel en la producción de oxígeno y regulación climática, alberga una biodiversidad única: más de 40 mil especies de plantas, 400 mamíferos y alrededor de 1 mil 300 especies de aves.

Explorar este lugar es sumergirse en un ecosistema exuberante y milenario. Podrás navegar por el río Amazonas, uno de los más caudalosos del mundo, recorrer reservas naturales y descubrir comunidades indígenas que aún preservan sus tradiciones ancestrales.

Bahía de Ha-Long, Vietnam

Localizada en el norte de Vietnam, la bahía de Ha-Long destaca por más de 1 mil 600 islotes de piedra caliza. Su nombre, «dragón descendente», proviene de una leyenda local sobre un dragón celestial que formó estas islas para proteger al pueblo vietnamita.

Sus formaciones rocosas, moldeadas por la erosión durante miles de años, se caracterizan por impresionantes cuevas y pequeños templos ocultos entre la piedra. Visitar este destino permite paseos en barcos tradicionales, remar en kayak entre los islotes o explorar grutas escondidas.

Parque Nacional de Komodo, Indonesia

Indonesia es un destino imperdible para amantes de la aventura. En el Parque Nacional de Komodo habita el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, que puede alcanzar tres metros de longitud y más de 70 kilogramos de peso.

Además de su fauna, la región ofrece paisajes impresionantes, como bosques secos, manglares y playas de arena rosa, formadas por la combinación de coral rojo y arena blanca. Las aguas que rodean el parque son ideales para buceo y snorkel, con arrecifes llenos de vida donde podrás ver mantarrayas, tortugas e incluso tiburones.

Río subterráneo de Puerto Princesa, Filipinas

El río subterráneo de Puerto Princesa se extiende por ocho kilómetros, atravesando cuevas antes de desembocar en el mar de China Meridional. Este ecosistema alberga especies que han evolucionado en la oscuridad, como murciélagos, peces ciegos y camarones albinos. Explorar este río en bote es una experiencia imperdible.

Montaña de la Mesa, Sudáfrica

La Montaña de la Mesa, con su cima plana a más de 1 mil metros, ofrece vistas impresionantes de Ciudad del Cabo, el océano Atlántico y, en días despejados, la costa de Namibia. Es uno de los destinos más icónicos del país.

Además, la montaña cuenta con una rica variedad de flora, con más de 1 mil 500 especies de plantas, muchas exclusivas de la región. Para llegar a la cima, puedes elegir entre una caminata de 2 a 4 horas por senderos señalizados o tomar el teleférico, que te lleva en menos de 10 minutos.

Isla de Jeju, Corea del Sur

Jeju ofrece un sinfín de actividades para disfrutar su naturaleza única. Uno de sus principales atractivos es el Hallasan, un volcán inactivo de 1 mil 947 metros de altura. Subir hasta la cima es una experiencia increíble, con vistas espectaculares de toda la isla.

También puedes recorrer túneles de lava, formaciones geológicas surgidas por antiguas erupciones, o maravillarte con los acantilados de basalto que se alzan sobre el mar.

No te pierdas la oportunidad de conocer a las “haenyeo”, buceadoras tradicionales que recolectan mariscos y algas sin equipos de oxígeno.