“You Gotta See What We See”: Toronto en México

Visit Toronto, representado por Vanessa Somarriba, Senior Media Relations Manager, visitó la Ciudad de México para compartir la campaña de promoción en video que ha lanzado el destino para presumir los encantos de este, que conjunta lo cosmopolita con lo natural.

You Gotta See What We See incluye la perspectiva del actor y escritor Simu Liu, quien a través de una profunda narración en videos invitar a los espectadores a ver este lugar a través de su lente, destacando la diversidad y singularidad de Toronto, la ciudad más grande de Canadá, y que es representada en México por PR Central.

El artista, quien interpretó a Shang-Chi en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” de Marvel Cinematic Universe de 2021, menciona que: “Toronto ha jugado un papel tan integral en el lanzamiento de mi carrera. Estoy encantada de ser parte de esta campaña compartiendo mi amor por esta ciudad. Todo se lo debo a la escena artística y teatral de aquí. Es una comunidad increíble para el intercambio de ideas, perspectivas culturales e historias extraordinarias”.

Los videos fueron grabados en sus lugares favoritos de la ciudad, mientras Liu hablaba de sus perspectivas y memorias.

Somarriba explicó que You Gotta See What We See estuvo activa hasta otoño de este año y está dirigida a Nueva York/Nueva Jersey, San Francisco/San José, Chicago y Washington DC con el objetivo de crear conciencia de marca, alimentar la curiosidad y, en última instancia, alentar los viajes a Toronto.

Y ojo, porque se trata de la primera campaña de marketing dirigida a los EE.UU. desde 2019, época en la cual la ciudad canadiense dio la bienvenida a casi 2 millones de viajeros estadounidenses que aportaron casi $1 mil 360 millones en gastos a la economía de los visitantes.

Posteriormente, invitó a disfrutar de una amena noche con deliciosos bocadillos.