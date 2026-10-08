Washington, D. C. estrena museos, amplía su aeropuerto y gana más viajeros mexicanos

Washington, D. C. llega a la recta final de 2026 con nuevas aperturas culturales, proyectos de infraestructura y una mayor presencia del mercado mexicano. Durante una presentación de Destination DC en México, Lillián Toro, directora general de Monnarka Travel Marketing, quien representa al destino en nuestro país, dio la bienvenida a agentes de viajes y socios.

“México ocupa actualmente el séptimo lugar entre los mercados internacionales de Washington, D. C. y durante 2025 registró un crecimiento de 9 % en llegadas de turistas hacia la capital estadounidense”, informó Theresa Belpusi, vicepresidenta sénior de Turismo, Deportes y Experiencia del Visitante, quien vino en exclusiva para estar presente con los mexicanos, acompañada de Patricia Najar, Global Sales Manager, Destination DC.

Washington, D. C. suma nuevos museos y reaperturas

La ciudad cuenta con más de 80 museos y galerías, además de 16 espacios Smithsonian y el National Zoo, muchos de ellos con entrada gratuita. Destination DC también destacó que existen más de 100 actividades sin costo para los visitantes.

Entre las novedades aparece el Museum of Exploration de National Geographic, que ya abrió sus puertas y presenta contenidos sobre culturas, naturaleza y el trabajo detrás de algunas de las imágenes de la publicación.

Otro estreno es el Lincoln Memorial Undercroft, un espacio debajo del monumento que explica la historia de Abraham Lincoln y el proceso de construcción del memorial. La visita es gratuita, aunque requiere boleto con horario.

El jardín de esculturas del Hirshhorn tiene prevista su reapertura el 31 de octubre, después de cerca de dos años de trabajos. Además, el National Air and Space Museum concluirá en noviembre la última fase de una renovación que se prolongó durante ocho años.

Conectividad

La región cuenta con tres aeropuertos principales. Washington Dulles funciona como la principal puerta internacional, mientras que Reagan National concentra buena parte de la conectividad doméstica.

De acuerdo con Brian D`Amico, Director Airline Business Development, Washington ofrece más de 45 aerolíneas y más de 160 destinos sin escalas. Dulles también cuenta con conexión directa de Metro hacia la ciudad, con un trayecto aproximado de 50 minutos.

El aeropuerto atraviesa además uno de sus proyectos de expansión más importantes. La nueva Concourse E añadirá 14 puertas a la operación de United y permitirá aumentar la capacidad para vuelos nacionales e internacionales.

D. C. busca atraer más viajeros de México

Para Destination DC, el objetivo pasa por mostrar otros aspectos de la capital: barrios, gastronomía, parques, museos y actividades junto a los ríos Potomac y Anacostia.

Además hay tours en español que pueden ser de sumo interés para cualquier visitante, así lo contó Heidy Escotto, de Journal Tour & Travels, entre ellos están: Al caer el sol, “La otra cara de Washington, D. C.”, Tour de compras “Premium shopping experience”.

La ciudad mantiene su apuesta por el mercado mexicano con capacitación para agencias, operadores y socios de la industria. Con más museos, nuevas conexiones y una infraestructura aeroportuaria en expansión, Washington D. C. busca reforzar su posición como destino cultural y de entrada a Estados Unidos durante 2026.