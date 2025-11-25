Volártico 2025 en Chautla, el vuelo de Santa y más

La Ex Hacienda de Chautla volvió a transformarse en un escenario navideño con Volártico 2025, una experiencia inmersiva que reúne espectáculos, iluminación y actividades familiares. Este año, el evento destaca por su ambientación especial y por uno de sus momentos más esperados: el Vuelo de Santa, un show aéreo donde Santa Claus aparece sobre su trineo para saludar al público.

Desde el acceso, el recorrido incluye figuras iluminadas y un árbol navideño flotante instalado sobre el lago, uno de los puntos más fotografiados. Más adelante se encuentra el Bosque de los Deseos, un espacio que combina naturaleza y luz, donde cada visitante puede escribir un mensaje y dejarlo entre los árboles. También está disponible la Casa de Santa y el Mundo de Barba Blanca, donde personajes temáticos reciben a los visitantes.

El programa incluye shows como Cartas a Santa y una puesta inspirada en El Cascanueces. Todas estas actividades forman parte del boleto general, que también da acceso a zonas decoradas, foto spots y un recorrido con iluminación temática a lo largo de la hacienda.

Para quienes buscan algo adicional, la zona VIP ofrece la fábrica de galletas y un kit navideño que incluye gorro o bufanda LED, pulsera, chocolate caliente y una galleta especial. También se ofrecen servicios con costo extra, como el Trineo Ártico, estaciones de bocadillos, corredor de comida local y un mercado de souvenirs. Una de las propuestas más llamativas es el Bosque de los Árboles Vivos, donde es posible adquirir un árbol en maceta y participar después en su reforestación.

Volártico 2025 está disponible del 22 de noviembre al 28 de diciembre, en fechas seleccionadas. El horario de visita es de 18:00 a 22:00 horas. El boleto general cuesta $250 pesos y el acceso VIP, adicional, tiene un costo de $480 pesos.

Con espectáculos, luz y actividades interactivas, Volártico confirma su lugar como una de las experiencias navideñas más completas en Puebla, ideal para quienes desean vivir la temporada en un entorno histórico y lleno de imaginación.

