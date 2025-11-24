31 Minutos vuelve a la CDMX con “Radio Guaripolo II”: fechas y lugar del show

Después de sorprender a la Ciudad de México con su exposición en el Museo Franz Mayer, 31 Minutos, la icónica serie televisiva infantil chilena, regresará el próximo año con su nueva puesta en escena Radio Guaripolo II, una obra que promete provocar carcajadas y sonrisas tanto en chicos como en grandes.

El noticiero más querido de México ofrecerá su obra teatral, la cual se presentará en varios estados de la República Mexicana, entre ellos:

Guadalajara

CDMX

Puebla

Mérida

Cancún

Con siete fechas confirmadas, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y Guaripolo vuelven a encender los micrófonos con una historia llena de risas, canciones y ocurrencias brillantes.

¿De qué trata “Radio Guaripolo II”?

Después del éxito de su primera entrega, Guaripolo y compañía regresan al aire con Radio Guaripolo II, con nuevas secciones, entrevistas imposibles y canciones que solo podrían salir de la mente de Guaripolo y sus amigos. Todo con su humor absurdo para demostrar que la radio todavía puede ser un desastre… ¡pero uno muy divertido!

Durante esta segunda parte, Radio Guaripolo se transforma en un auténtico estudio de radio en vivo, donde los títulos, las luces y la música cobran vida frente al público. Aquí, Guaripolo será el gran protagonista y, a través de llamadas de broma, segmentos de opinión y noticias absurdas, desplegará todo su repertorio humorístico, captando de inmediato la atención del público.

¿Cuándo y cuánto cuestan los boletos?

Si quieres revivir la nostalgia de la serie, la gira de 31 Minutos con Radio Guaripolo se realizará en abril del próximo año y contará con las siguientes fechas confirmadas:

1 de abril de 2026 – Auditorio Telmex, Guadalajara

3, 4 y 5 de abril de 2026 – Teatro Metropólitan, Ciudad de México

7 de abril de 2026 – Auditorio GNP Seguros, Puebla

9 de abril de 2026 – Foro GNP Seguros, Mérida

11 de abril de 2026 – Plaza de Toros, Cancún

Los boletos están disponibles en taquillas y en la página oficial de Ticketmaster. Si eres de la Ciudad de México, los precios son los siguientes:

VIP: $1 mil 674

Nivel A: $1 mil 364

Nivel B: $1 mil 240

Nivel C: $992

Nivel D: $744

Nivel E: $620

Cabe mencionar, que los precios pueden variar dependiendo la ciudad, por lo que te recomendamos consultar la pagina de Ticketmaster.