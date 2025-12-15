Vive la magia navideña en los castillos del Valle de Loira

¡Imagínate estar en una Navidad salida de un cuento de hadas! Lo mejor, es que lo harás en un ambiente rodeado de nieve. Debes saber que el Valle de Loira es una zona que recibe una gran afluencia de visitantes en verano, pero el invierno es una temporada ideal para descubrir sus castillos, pues hay menos turistas y podrás disfrutar de su belleza y conocer sus historias.

Mágica temporada

Alberga seis castillos principales que se transforman con el encanto decembrino desde ya y hasta el 4 de enero; te aseguramos que harán de tu viaje una vivencia fuera de serie.

6 visitas inmersivas

¿Quieres saber qué encontrarás en cada uno de ellos?

1- Château d’Amboise

Su esencia arquitectónica es del Gótico tardío y del Renacimiento, pero las panorámicas de Loira son sensacionales. Revive a los grandes abetos con sus fantásticas decoraciones festivas. Encontrarás el árbol de los sueños y los encantamientos, el árbol del caballero intrépido entre otros. Goza de espectaculares paseos nocturnos a la luz de las velas, los días 13, 26 y 29 de diciembre. A sus pies encontrarás un mercado navideño, que completará tu experiencia.

2- Château de Chenonceau

Se extiende sobre el río Cher; te cautivará con su arquitectura del renacimiento, además de sus maravillosos arreglos florales. Alberga una de las colecciones de porcelana de Limoges de Bernardaud, que es ubicada como la Navidad de Porcelana, colocada en una extensa mesa. Vive una masterclass navideña el 26 de diciembre o goza de una cata con comida y maridaje en la Cave des Dômes el 19 y 26 de diciembre. Hay un brunch navideño en la Orangerie durante las vacaciones.

3- Château d’Azay-le-Rideau

Parece flotar sobre el río Indre; en este año se convertirá en las delicias de un cuento de hadas. Por ello, en cada rincón desplegará suntuosas mesas inspiradas en los cuentos de la infancia. De pronto te sentirás integrado al mundo de Frozen por los cristales, al de Blanca Nieves gracias a las preciadas manzanas o incluso a Narnia por la cautivadora atmósfera gélida. Ofreció una cena de Navidad el día 13 de diciembre.

4- Château de Villandry

Conocido mundialmente por sus espectaculares jardines renacentistas de diseño geométrico. Desde la Torre del Homenaje, podrás echarles un vistazo, en este invierno que se encontrarán cubiertos de escarcha. Renos, búhos, ardillas y cervatillos se instalan para darle la apariencia de un bosque encantado.

5- Forteresse royale de Chinon

Esta fortaleza medieval lucirá una escenografía inspirada en los tesoros. El hilo conductor será el oro, símbolo de la magia, que dará paso a una travesía mágica creada por la diseñadora floral Géraldine Leclerc. Atrévete a buscar el tesoro en una historia tejida con hilo dorado de lunes a viernes.

6- Cité Royale de Loches

Este año te invita a sumergirte en Alicia en el País de las Maravillas. En efecto podrás conocer al Conejo Blanco, la Oruga y la Reina de Corazones, durante el recorrido de Alicia. Es ideal para visitarlo con pequeños, para que participen en la Búsqueda de Colores Navideña, un juego autoguiado. Del 20 de diciembre al 4 de enero habrá cuentacuentos, que contarán historias aptas para infantes de tres a 12 años.

Muy importante

A pesar de que se trata de la temporada baja, lo ideal es reservar con anticipación por internet para garantizar tu acceso, sobre todo en los horarios más concurridos. Considera el Pass de Navidad en la Tierra de los Castillos, que ofrece descuentos al agrupar las visitas a tres, cuatro, cinco o seis castillos. ¿Quieres saber más detalles?