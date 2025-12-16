Colima celebra la Navidad con su Bosque temático en el Parque Regional

Con una propuesta llena de luz, color y tradición, Colima está lista para esta temporada decembrina con la instalación del Bosque Navideño, un espacio diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva a turistas y familias locales.

Del 18 de diciembre al 11 de enero, este atractivo estará ubicado en el Parque Regional Griselda Álvarez, donde los asistentes podrán recorrer pasillos temáticos y disfrutar de atracciones pensadas para todas las edades.

El Bosque Navideño será también un punto ideal para crear recuerdos, ya que contará con diversos escenarios fotográficos a lo largo del recorrido, además de montajes especiales como un túnel de bienvenida, una casa de jengibre, Candyland, una cueva glaciar, arcos mágicos y un gran árbol navideño, entre otras sorpresas.

En horarios específicos, el público podrá disfrutar de lluvias de burbujas y nevadas artificiales, que contribuirán a crear una atmósfera mágica.

¿Cuándo será la inauguración?

La inauguración se realizará este 18 de diciembre, de 17:00 a 21:00 horas, con un programa especial que incluirá presentaciones artísticas, espacios para que niñas y niños escriban su cartita a Santa Claus, actividades recreativas, un mercadito navideño y una variada oferta gastronómica local.

Además, contará con la participación de la Banda Sinfónica de la Subsecretaría de Cultura, la Compañía Tlacuache Teatro y la Camerata Infantil y Juvenil “Alfredo Ponce”, que aportarán música y artes escénicas al ambiente festivo.

Costos y horarios

El Bosque Navideño operará de 12:00 a 21:00 horas, mientras que el área de albercas mantendrá su horario habitual, de 11:00 a 18:00 horas.

El acceso tendrá un costo de $20 pesos por persona; para niñas y niños, así como para adultos mayores, será de $10 pesos, y la entrada será gratuita para personas con discapacidad.

Este nuevo espacio amplía la oferta de actividades disponibles durante la temporada en el estado y ofrece una experiencia distinta para quienes buscan celebrar la temporada en un entorno accesible, familiar y con opciones recreativas para todos los públicos.