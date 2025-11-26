Vive la magia de la Navidad con lujo y sabor en The Peninsula London

Las fiestas decembrinas se encuentran cada vez más cerca y, como cada año, The Peninsula Hotels da la bienvenida a la temporada invernal con una colección de experiencias clásicas y encantadoras. La cadena invita a sus visitantes a disfrutar de presentaciones musicales, exquisitas propuestas gastronómicas, la tradicional ceremonia de encendido del árbol y diversas actividades pensadas para compartir momentos memorables en familia.

Entre sus ofertas culinarias y recreativas destacan los talleres para niños, banquetes, tiendas de golosinas, mercados navideños y conciertos, elementos que se han convertido en un sello distintivo para quienes consideran al hotel un hogar durante la temporada festiva.

Gastronomía navideña

Para los amantes de la cocina, este año el hotel celebra la temporada con una propuesta culinaria excepcional. Cada restaurante presentará nuevos menús diseñados por los chefs, que incluyen un Té de la Tarde Festivo, una carta especial para el día de Navidad en The Lobby, banquetes cantoneses en Canton Blue y platillos de degustación en Brooklands by Claude Bosi.

Tentaciones festivas en The Lobby

A partir del 19 de noviembre, The Lobby tendrá su tradicional Té de la Tarde Festivo, disponible diariamente. La lista incluirá una selección de bocados dulces y salados con inspiración navideña, como sándwiches de pavo Norfolk Bronze con relish de albaricoque y arándano, y salmón ahumado curado Maldon con eneldo y limón Buddha confitado.

Para el postre, los comensales disfrutarán creaciones como el Cinturón de Santa, con cremoso de arándano; el Santa Honoré, con maple y pacana caramelizada; y la Piña de Bosque Negro, con mousse de chocolate y cereza confitada. La experiencia tiene un costo de £85 por persona.

Los más pequeños también podrán ser parte del Té de la Tarde Infantil (por £45 por persona), en donde tendrán la oportunidad de probar platillos cuidadosamente diseñados para encantar a los clientes más jóvenes y crear deliciosos recuerdos familiares.

El día de Navidad, el restaurante servirá un menú de cuatro tiempos, que incluirá salmón ahumado con caviar Oscietra, pâté en croûte de pato y foie gras, y pavo Norfolk Bronze con guarniciones tradicionales. Para el toque final, se ofrecerán postres como gelatina de pepino con espuma de sake y, a elección, el tronco de chocolate navideño o el clásico pudín.

Cena Cantonesa de Celebración en Canton Blue

Para quienes buscan una experiencia diferente, Canton Blue presentará un Menú de Solsticio de Invierno de seis tiempos, que incluirá una selección de sus platos insignia, como dim sum artesanal, cerdo a la barbacoa, langostinos gigantes salteados con salsa XO, wagyu salteado y crema de sagú con calabaza. Esta cena estará disponible por £178 por persona.

Los días 24 y 25 de diciembre, el restaurante contará con platillos navideños con preparaciones destacadas como vieiras frías en salsa de vino de ciruela, lubina al vapor, langosta nativa en caldo premium y un rollo de coco y mango, por £198 por persona.

Menús Degustación Navideños en Brooklands by Claude Bosi

Con vistas panorámicas de la ciudad, Brooklands by Claude Bosi, galardonado con dos estrellas Michelin, ofrecerá un menú de Nochebuena de seis tiempos (£305 por persona) y uno de Navidad de cinco tiempos (£325 por persona). En ambos, los comensales podrán deleitarse con preparaciones excepcionales como navajas escocesas, rape miso con pimiento rojo y pato a la naranja, elaboradas con ingredientes de temporada y productos británicos de la más alta calidad.

Divertidas Actividades Familiares

El hotel celebrará la temporada navideña con una amplia oferta de actividades para todas las edades. Las festividades iniciarán el 18 de noviembre con la Ceremonia de Encendido del Árbol y un mercado navideño en el Patio, abierto al público.

Del 13 al 25 de diciembre, regresan las proyecciones de clásicos navideños en The Cinema, y del 23 al 25, los niños podrán conocer a Santa Claus. Además, la floristería se transformará en una tienda de dulces con estación de chocolate caliente, abierta diariamente de 4 p.m. a 8 p.m.

Nochevieja en The Peninsula London

Para despedir el año, The Peninsula London invita a celebrar la llegada de 2026 con una velada de elegancia y alta gastronomía. Los asistentes podrán elegir entre sus tres restaurantes, desde las creaciones con estrella Michelin de Brooklands by Claude Bosi hasta los sabores contemporáneos de Canton Blue, todo acompañado por impresionantes vistas del skyline londinense.

Con su combinación de tradición, lujo y experiencias únicas para toda la familia, The Peninsula London se convierte en el destino perfecto para disfrutar la magia de la Navidad y despedir el año en un ambiente inolvidable.