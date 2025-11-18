Decameron lanza plan combinado para disfrutar de las playas ecuatorianas y Galápagos

Decameron All Inclusive Hotels & Resorts lanzó un nuevo plan combinado que ofrece a los huéspedes la oportunidad de disfrutar de las playas ecuatorianas y descubrir la espectacular belleza de las Islas Galápagos.

Según informó la cadena en un comunicado, la propuesta incluye una estadía de tres noches en el Royal Decameron Punta Centinela con todo incluido, seguida de tres noches en la Isla Santa Cruz, en hoteles aliados, con desayunos y tours incluidos.

El paquete también contempla vuelos desde Guayaquil y traslados terrestres, ofreciendo una experiencia integral para quienes desean combinar sol, playa y naturaleza en un solo viaje.

Galápagos: un destino de biodiversidad y aventura

Las Islas Galápagos, reconocidas por su biodiversidad endémica única en el mundo, ofrecen un entorno en el que volcanes, paisajes y playas de ensueño se combinan para crear experiencias inolvidables. Este destino permite a los visitantes mezclar aventura y exploración, convirtiéndolo en la fórmula perfecta para disfrutar al máximo de su magia natural.

El Royal Decameron Punta Centinela se consolida como un hotel ideal para disfrutar de la costa ecuatoriana, ubicado en la provincia de Santa Elena, una de las zonas costeras más destacadas del país.

Con atardeceres espectaculares y un servicio todo incluido, ofrece a sus visitantes una experiencia de confort y relajación, perfecta para quienes buscan combinar mar y tranquilidad en un solo lugar.

Este plan es la oportunidad perfecta para experimentar la diversidad natural, histórica y cultural del Ecuador, incluyendo su gastronomía, tradiciones y paisajes únicos.

Para más información y reservas, visita la página oficial de Decameron.