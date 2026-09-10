VIVA Cruises presenta en México sus novedades: nuevos barcos y cruceros fluviales todo incluido

VIVA Cruises presentó en México las novedades con las que busca fortalecer su presencia entre viajeros y agentes interesados en los cruceros fluviales por Europa. Patrick Ell, vicepresidente Comercial & Marketing, dijo: «para nosotros es fundamental comprender mejor el mercado, así como los actores clave y a nuestros socios. Creo que el producto es ideal para quienes deseen descubrir el continente europeo».

Lili Muñoz, Commercial Manager México y LATAM, destacó que la naviera tiene un modelo todo incluido, la incorporación de nuevos barcos, una ruta por el río Po en Italia y el desarrollo de VIVA Boutique, su propuesta de categoría upper premium.

La compañía cuenta con el respaldo de Scylla, empresa con más de 50 años de experiencia en los ríos europeos. VIVA Cruises nació con un enfoque internacional y desea reunir pasajeros de diferentes nacionalidades, a diferencia de otras opciones que concentran gran parte de su mercado en Europa o Estados Unidos.

Su concepto VIVA All Inclusive contempla alimentos, bebidas del bar, propinas, impuestos, Wi-Fi y una excursión en cada puerto. También minibar en las cabinas y una botella de bienvenida.

Los restaurantes trabajan con servicio a la carta. Cada navío cuenta con al menos un restaurante principal y otro de especialidades. Este último requiere reservación debido a su capacidad, pero no representa un cargo adicional.

La naviera asegura que sus tarifas se ubican entre 25 y 30 % por debajo de algunos competidores del segmento. Otro punto que distingue al crucero fluvial es el acceso a ciudades y poblaciones. Por el tamaño de las embarcaciones, los pasajeros desembarcan cerca de los centros urbanos, lo que reduce los traslados y deja más tiempo para recorrer cada destino.

¿Por qué VIVA Cruises apuesta por los ríos de Europa?

La programación de VIVA Cruises incluye itinerarios de cuatro a 14 noches por ríos como Danubio, Rin, Duero, Sena, Ródano, Main y Mosela.

Algunos recorridos contemplan noches completas en el puerto. En Viena, por ejemplo, el barco permanece hasta el día siguiente, lo que permite conocer la ciudad tanto de día como de noche.

En el Duero, los viajes parten de Oporto y ponen énfasis en pueblos, gastronomía y vino. El Sena ofrece rutas hacia Normandía, mientras que el Rin combina castillos, viñedos e historia.

Para 2027, la naviera sumará una de sus principales novedades: un itinerario por el río Po, en Italia, con salida desde Venecia y paseos por el norte del país.

VIVA Boutique amplía la oferta

Tras ocho años de operación, la compañía creó VIVA Boutique, una marca con menos personas, mayor variedad de suites y servicios con mayor nivel de personalización.

El primer navío es VIVA Beyond, con capacidad para 112 pasajeros y 56 cabinas. A esta oferta se sumará VIVA Unique, que llegará el 28 de mayo para realizar itinerarios en Italia con capacidad para 104 personas.

Los programas de VIVA Boutique tendrán enfoques vinculados con arte, gastronomía e historia. En Francia habrá itinerarios relacionados con el impresionismo y visitas como la casa de Monet. En Italia se plantean experiencias gastronómicas, rutas por la laguna de Venecia y salidas culturales por islas como Murano y Burano.

Una apuesta por el mercado mexicano

La flota de VIVA Cruises está formada por ocho barcos, con capacidades que van desde 80 hasta alrededor de 190 viajeros. Entre ellos se encuentran VIVA One, VIVA Two, VIVA Enjoy, VIVA Ruby y Porto Mirante.

La propuesta no se dirige exclusivamente a adultos mayores, sino a parejas, familias, lunamieleros, grupos de incentivos e interesados en gastronomía, cultura y celebraciones especiales.