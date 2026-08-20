Oceania Cruises apuesta por viajes de hasta 180 días para recorrer el mundo sin prisas

Oceania Cruises reforzó su oferta de itinerarios de larga duración con travesías que permiten recorrer varios continentes dentro de un mismo viaje. La naviera presentó opciones que van desde poco más de un mes hasta recorridos de 180 días alrededor del mundo, con escalas en más de 600 destinos.

La propuesta responde al interés de viajeros que prefieren conocer cada región con más tiempo y reducir la cantidad de vuelos, cambios de hotel y traslados entre ciudades. Estos cruceros conectan capitales culturales, sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, puertos históricos y destinos costeros dentro de una sola ruta.

Jason Montague, director de Lujo de Oceania Cruises, explicó que los viajes extensos permiten permanecer más tiempo en cada región y explorar más allá de los puntos turísticos habituales. La experiencia se complementa con excursiones en grupos pequeños, programas a bordo y una propuesta gastronómica que forma parte del concepto de la compañía.

¿Cómo son los viajes largos de Oceania Cruises?

Los itinerarios de Oceania Cruises permiten cruzar océanos y continentes sin que el viajero deba organizar constantemente vuelos o nuevos alojamientos.

La flota visita destinos en Asia, Europa, Sudamérica, Alaska, Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico Sur y Centroamérica, entre otras regiones.

Oceania Aurelia debutará con viajes alrededor del mundo

A finales de 2027 debutará Oceania Aurelia, barco diseñado para itinerarios prolongados.

La embarcación tendrá menos de 250 suites y camarotes, una capacidad que busca mantener un ambiente con menor número de pasajeros y atención personalizada.

Este barco realizará dos de los viajes de mayor duración de la programación.

El primero será “La vuelta al mundo en 180 días” de 2028. Partirá de Miami el 18 de enero y terminará en Nueva York después de recorrer México, Centroamérica, Hawái, el Pacífico Sur, Australia, Asia y Europa.

En 2029, Oceania Aurelia realizará otra travesía de 180 días, esta vez desde Los Ángeles hasta Nueva York. La salida está programada para el 6 de enero y el itinerario incluirá Sudamérica, Pacífico Sur, Nueva Zelanda, Australia, Asia y Europa.

¿Qué otros itinerarios largos ofrece Oceania Cruises?

Entre las opciones para 2027 aparece “Arrecifes épicos y glaciares helados”, un viaje de 68 días desde Sídney hasta Vancouver a bordo de Oceania Riviera.

La ruta permitirá conocer la costa australiana, sudeste asiático, Japón y Alaska. Entre los puntos de interés se encuentran la Gran Barrera de Coral, Komodo y el glaciar Hubbard.

El mismo barco realizará “De Asia a Alaska Majesty”, una travesía de 39 días entre Singapur y Vancouver. El itinerario incluye Filipinas, Hong Kong, Japón y Alaska.

Oceania Marina tendrá un crucero de 66 días desde Trieste hasta Londres, con salida el 17 de abril de 2027. La ruta recorrerá ciudades del Adriático y el Mediterráneo antes de continuar hacia España, Francia y el norte de Europa.

Para finales de 2027, Oceania Aurelia ofrecerá “Holiday Crossing”, un recorrido de 31 días desde Atenas hasta Miami con escalas en Italia, Francia, España, Islas Canarias y San Juan.

Con estas rutas, Oceania Cruises apuesta por un modelo en el que el tiempo se convierte en parte central del lujo. Los pasajeros pueden recorrer varias regiones dentro de un mismo itinerario y mantener la misma habitación durante semanas o incluso meses, mientras el barco conecta puertos, culturas y paisajes a lo largo del viaje.