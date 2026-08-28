Reset en alta mar

A bordo del Four Seasons Yacht I, que presenta The Lanserhof Reset, el primer programa de longevidad en alta mar, te encantará descubrir todas las técnicas que pueden crear vivencias personalizadas de bienestar en su travesía inaugural.

El auge del wellness

¿Sabías que el turismo wellness refleja lo que ocurre en toda la economía del bienestar? En efecto, ya no es tendencia, poco a poco se convierte en un hábito y las travesías se han convertido en una herramienta útil.

Veamos cómo ha crecido el mercado, tan sólo en 2024 la economía del wellness se disparó y alcanzó $6.8 millones de dólares en 2024, lo que significaba que había duplicado su tamaño desde 2014. Ahora tratamos con consumidores más conscientes, por ejemplo: el 84 % de los estadounidenses y el 94 % de los encuestados por McKinsey, señalaron que el bienestar forma parte de sus prioridades en su estilo de vida. Así es como se detectó que se ha colado a los viajes, 44 % de los viajeros realizó una travesía para mejorar su equilibrio en 2025 y sigue a la alza, pues el 38 % planea una aventura de bienestar en 2026, según cifras de Simon-Kucher.

La apuesta singular

Así que, para este incipiente mercado que busca experiencias de lujo que logren una mejoría notable en su salud mental y corporal Four Season Yachts ha creado The Lanserhof Reset, el primer programa de longevidad en alta mar y que podrá ser disfrutado durante la travesía atlántica del Four Seasons Yachts I del 8 al 16 de noviembre de 2026.

La propuesta es sumergirse en un recorrido de bienestar de ocho días que integra diagnósticos, consultas especializadas y tratamientos reparadores centrados en mente, cuerpo y alma. Con una perspectiva profundamente personalizada.

¿Cómo está compuesta esta travesía?

Aprovecha la oportunidad que presenta la calma que se respira en alta mar para desconectar de la vida diaria y centrarse en la salud personal.

Inicia con una evaluación médica en el centro médico del yate, para detectar necesidades específicas e inmediatamente crear un plan adaptado a los objetivos.

El programa incluye tratamientos holísticos como la alineación craneosacral, sesiones de ejercicio físico y técnicas de respiración, baños de sonido y asesoramiento nutricional.

Además, a diario hay charlas con expertos, clases holísticas y acceso a entrenadores.

La renovación se complementa con los magníficos tratamientos de L´Oceana Spa, que cuenta con hammam, circuito termal, terapia de infrarrojos, crioterapia e hidroterapia.

La meta es convertir la travesía en una estancia de alto rendimiento regenerativo.

Como el Four Seasons I se caracteriza por ofrecer una forma diferente de explorar el mundo, en esta temporada inaugural navegará por la magia del Caribe. Así que no lo pienses más y reserva The Laserhof Reset en fourseasonsyachts.com/voyages