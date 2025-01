Visit Las Vegas llega a la CDMX para presentar novedades 2025

Las Vegas continúa posicionándose como uno de los destinos favoritos de los turistas mexicanos. Ahora, con AVIAREPS México, liderada por Rafael Aponte, como oficina de representación en México, se refuerza la conexión con el mercado nacional. Por ello, Visit Las Vegas realizó una misión comercial en la Ciudad de México para compartir con agentes de viajes las novedades que traerá 2025.

Estuvieron presentes Fletch Brunelle, Vice President of Marketing of the Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA); y Kristin Weddingfeld, Public Relations Manager de LVCVA, quienes invitaron a los profesionistas de los viajes a promover este destino, pues, aunque ya se haya visitado alguna vez hace tiempo, al volver encontrarás una ciudad totalmente nueva, moderna y más divertida.

Uno de los puntos destacados de esta presentación fue la expansión de la red de transporte en la ciudad, incluyendo el innovador sistema de movilidad subterráneo, El LVCC Loop, desarrollado por The Boring Company de Elon Musk.

El Loop permite trasladarse rápidamente por el Centro de Convenciones de Las Vegas y se espera que en el futuro conecte otros puntos clave de la ciudad, mejorando la experiencia de los visitantes.

Cuenta con tres estaciones que consta de 2.7 kilómetros de túneles, se construyó en aproximadamente un año, usando la antigua tuneladora Godot. Los túneles gemelos del sistema, dos estaciones de superficie y una subterránea, costaron aproximadamente $47 millones de dólares (precio fijo) y para transitarlos se utilizan autos Tesla.

Nuevos hoteles y experiencias para 2025

Las Vegas se renueva constantemente, y en 2025 llegarán nuevos hoteles y renovaciones que elevarán la experiencia de los viajeros.

Un ejemplo es la incorporación de una de las marcas más exclusivas de Marriott en alianza con MGM International: W Las Vegas, ubicado en el Mandalay Bay. Esta renovación ofrecerá un lujo desenfrenado y un enfoque más juvenil, ideal para quienes quieren fiestas y eventos de alto nivel.

Por otro lado, se destacó la importancia de los hoteles sin casino, dirigidos a quienes buscan una estancia más relajada. Algunos de estos espacios ofrecen diseños innovadores, vivencias wellness y gastronomía de primer nivel, todo ello sin la atmósfera de los tradicionales resorts con juego.

Un hotel que será súper esperado y que llegará hasta 2027, es Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas. Tendrá la icónica torre con forma de guitarra de 700 pies de altura y, se sabe, tendrá 600 habitaciones y suites de primer nivel, así como spa y casino.

Eventos y atracciones imperdibles

Los asistentes también pudieron conocer la cartelera de eventos que harán de Las Vegas un destino obligado en 2025.

Entre ellos destacan espectáculos de clase mundial, nuevas residencias de artistas en los principales hoteles y la creciente popularidad de eventos deportivos, como la Fórmula 1 y peleas de boxeo de alto perfil.

Dos ejemplos son…

Pool parties: ideales para divertirse durante el verano. Se ofrece música y bebidas, así como deliciosa comida. Algunas de las que podrás disfrutar este año son Encore Beach Club-Wynn Las Vegas, LIV Beach- Fontainebleau Las Vegas o Dral’s Beach Club- The Cromwell Hotel and Casino.

Para los amantes de las actividades al aire libre, la cercanía del Gran Cañón sigue siendo una opción atractiva, con recorridos en jeep y helicóptero con vistas espectaculares.

Además, Seven Magic Mountains, la icónica instalación artística en el desierto de Nevada, sigue siendo un punto de interés para los turistas que buscan una experiencia diferente y fotogénica.

Destino ideal para los deportes…

Así es, Las Vegas siempre ha destacado como un destino ideal para sentir la pasión del deporte, ya sea por futbol americano, béisbol o más. Los estadios y espectáculo que debes visitar sí o sí son:

ALLEGIANT Stadium: Con 65 mil asientos, tours públicos y privados. Es la casa de los Las Vegas Raiders, UNLV Football y eventos especiales como conciertos.

ATHLETICS (estará listo para 2028). Tendrá 33 mil asientos, pantallas de 18 mil pies cuadrados, clima controlado y vistas al Strip.

Wrestlemania: Se trata del último combate de John Cena en este show en sus 23 años de carrera. Llega a Las Vegas por primera vez desde 1993.

Las Vegas: un destino en constante evolución

Una de las ideas clave compartidas durante la misión comercial fue que Las Vegas es una ciudad que se transforma con cada visita. Ya sea que busques lujo, entretenimiento, gastronomía de primer nivel o aventuras al aire libre, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos y edades.