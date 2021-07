Virgin realiza el primer vuelo espacial turístico, ¡fue un éxito!

El turismo al espacio está más cerca que nunca, ya que se realizó el primer vuelo espacial totalmente tripulado en una nave de Virgin Galactic con total éxito. En general, se trata de la prueba número 22 en un VSS Unity.

El equipo a bordo disfrutó de hermosas vistas de la Tierra desde la atmosfera, además de aprender más sobre las condiciones para realizar investigaciones. Incluso, se evaluó el actual programa de entrenamiento previo, el cual es de cinco días en Spaceport America.

“Es un logro histórico para la empresa y para la industria comercial. Con cada misión exitosa, estamos allanando el camino para la próxima generación de astronautas. Quiero agradecer a la talentosa tripulación, cuya dedicación y compromiso hicieron posible esto”, dijo Michael Colglazier, director Ejecutivo de Virgin.

VSS Unity alcanzó una velocidad de Mach 3 después de ser liberado de la nave nodriza, llamada VMS Eve. El vehículo estuvo a una altitud de 86 km, antes de deslizarse suavemente hacia una pista de aterrizaje en Spaceport America.

Richard Branson, fundador de Virgin y tripulante, dijo: “He soñado con este momento desde que era un niño, pero nada podría haberme preparado ver la Tierra desde arriba. Estamos a la vanguardia de una nueva era. Tuve el honor de probar la increíble experiencia. No puedo esperar para compartir esto con los aspirantes de todo el mundo”.

“To all you kids down there…” – @RichardBranson‘s message from zero gravity. #Unity22

Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021