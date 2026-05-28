¿Adiós a los boletos separados? UE impulsa un billete único de tren para facilitar los viajes por Europa

¿Planeas viajar en tren por Europa? La Comisión Europea ha dado un paso significativo para transformar la manera en que turistas y residentes se desplazan por el continente, al proponer nuevas disposiciones que harán que recorrer el territorio europeo sea mucho más sencillo y accesible para todos. Se trata de boletos unificados.

Con esta iniciativa se pretenden eliminar los obstáculos actuales en la organización y reserva de trayectos regionales, de larga distancia y transfronterizos, especialmente en el transporte ferroviario que implica a múltiples operadores. Asimismo, fortalecen la protección de los usuarios durante todo su desplazamiento.

En la actualidad, organizar un traslado dentro de la Unión Europea puede resultar complejo. Comparar alternativas, combinar servicios de distintos proveedores o identificar las opciones más sostenibles no siempre es fácil, sobre todo en el caso de los trenes internacionales. En numerosos casos, los sistemas de reservación fragmentados dificultan la compra de boletos integrados, y la defensa del viajero se debilita cuando intervienen varias compañías.

Con estas nuevas disposiciones, la Comisión pretende modificar esa situación.

Entre los avances principales, se plantea la opción de adquirir boletos unificados que integren servicios de diferentes operadores ferroviarios, todo en una sola operación y desde una única plataforma de comercialización, ya sea independiente o vinculada a un operador. Esto permitirá a los pasajeros comparar, seleccionar y adquirir alternativas de desplazamiento de forma mucho más ágil.

Además, en caso de perder una conexión en trayectos con múltiples operadores, los usuarios con boleto único contarán con una protección reforzada de sus derechos, que incluye asistencia, opciones de transporte alternativas, devolución de dinero y compensación económica.

Otro aspecto esencial de la propuesta es garantizar un mercado más equitativo y transparente. Las plataformas y compañías de venta de pasajes deberán proporcionar la información de manera imparcial, incorporando —cuando sea posible— la huella de emisiones de cada alternativa de traslado. También se asegurarán condiciones comerciales justas, razonables y no discriminatorias entre todos los actores del sector.

Próximos pasos

Tras este anuncio, las iniciativas serán remitidas al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo para su análisis y negociación dentro del procedimiento legislativo ordinario.

Finalmente, para que el sistema de boletos integrados se convierta en una realidad efectiva, los Estados miembros deberán acelerar la implementación de la Directiva sobre sistemas de transporte inteligentes, especialmente en lo relativo al intercambio de datos de movilidad multimodal a través de los puntos nacionales de acceso.