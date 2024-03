¿Viajes interestelares? Musk confía en poder lograrlo

El empresario Elon Musk quizás va al infinito y más allá conforme a sus actuales metas respecto al turismo espacial y los viajes interestelares.

Así lo confirmó el también dueño de X, antes Twitter, en su propia red social al poner sobre la mesa la posibilidad de ir más allá de nuestro sistema solar con los futuros cohetes Starship de SpaceX.

Este tema sale tras el reciente lanzamiento exitoso del cohete Starship el 14 de marzo, Musk ha expresado su confianza en que estos innovadores vehículos espaciales podrán llevar al ser humano a otros sistemas estelares.

El visionario de SpaceX respondió a un comentario elogiando el lanzamiento del cohete Starship, detallando que una versión futura de este cohete, denominada Starlink, «mucho más grande y avanzada», y podría ser capaz de emprender viajes interestelares.

Starship will be on Mars within 5 years

— Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2024