Viajes en pareja en temporada baja: destinos ideales para una escapada romántica

Los viajes en pareja en temporada baja se han convertido en una tendencia entre los mexicanos que buscan combinar descanso, conexión y nuevas experiencias sin el bullicio de las multitudes. De acuerdo con Booking.com, cada vez más personas eligen estos meses para explorar destinos internacionales, aprovechar mejores precios y disfrutar una atmósfera más tranquila.

Los datos más recientes revelan un aumento significativo en las búsquedas de escapadas románticas al extranjero. Entre los lugares más solicitados destacan Tokio (+59%), Roma (+30%), Madrid (+33%), Nueva York (+23%) y París (+11%). Cada ciudad ofrece algo distinto: desde paseos por calles históricas hasta cenas con vista panorámica o momentos de relajación en espacios culturales únicos.

Lugares atractivos para viajar en pareja

En Europa, Roma y París mantienen su atractivo como clásicos del amor. La capital italiana invita a recorrer sus plazas, fuentes y trattorias, mientras que la ciudad francesa combina arte, gastronomía y vistas al Sena que refuerzan la conexión entre los viajeros. Madrid, por su parte, destaca por su vida nocturna y sus rincones donde el tiempo parece detenerse.

En Asia, Tokio se posiciona como una opción sorprendente para las parejas que buscan experiencias diferentes. Sus templos, parques y cafés temáticos ofrecen una mezcla entre tradición y modernidad.

Por otro lado, Nueva York sigue siendo una favorita por su energía cosmopolita. Caminar por Central Park, subir al mirador del Empire State o disfrutar un musical en Broadway son actividades que las parejas valoran por su simbolismo y emoción.

La temporada baja ofrece la oportunidad de vivir estos sitios de una forma más auténtica, con menos filas, mayor disponibilidad hotelera y una sensación de exclusividad que invita a reconectarse. Viajar en pareja en estos meses no solo significa ahorrar, sino también compartir momentos que quedan para siempre.