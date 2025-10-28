Puerto Vallarta, un favorito para el Día de Acción de Gracias 2025

Puerto Vallarta volvió a destacar como uno de los destinos más populares para las vacaciones del Día de Acción de Gracias. De acuerdo con Allianz Partners USA, la ciudad figura en el top 3 mundial de lugares preferidos por los turistas estadounidenses para esta celebración, superando a ciudades como Londres, París y Punta Cana.

El informe, basado en más de 700 mil itinerarios de viaje entre el 22 y el 27 de noviembre, con retornos del 28 de noviembre al 2 de diciembre, confirma la preferencia de los turistas por este punto del Pacífico mexicano, que combina playas, gastronomía, cultura y naturaleza.

Thanksgiving es una festividad nacional en Estados Unidos y Canadá que celebra la cosecha y las bendiciones del año, y genera un importante aumento en los trayectos, ya que millones de personas viajan para estar con sus familias, convirtiéndolo en uno de los fines de semana de mayor tráfico aéreo y terrestre del año.

Este paseo anual para la celebración familiar provoca una alta demanda de transporte y alojamiento, impulsando la actividad turística interna y en algunos casos, internacional.

¿Qué hacer en Puerto Vallarta?

Durante esta temporada, Puerto Vallarta se convierte en el escenario ideal para gozar de un descanso frente al mar. El Malecón es uno de los puntos más visitados por su ambiente, esculturas y vistas al atardecer. En el Centro Histórico, la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y la Isla del Río Cuale ofrecen una muestra del encanto tradicional de la ciudad.

La Zona Romántica destaca por sus restaurantes, bares y galerías, mientras que las playas de Los Muertos, Camarones y Chacala invitan a relajarse y participar en actividades acuáticas. Para quienes buscan aventura, hay opciones como paseos en cuatrimoto, snorkel, kayak y tirolesas.

Entre las excursiones más recomendadas se encuentran los tours a Las Caletas e Islas Marietas, accesibles en catamarán y con opciones para explorar la vida marina. También sobresale el Jardín Botánico de Vallarta, un espacio que permite disfrutar de la flora y fauna de la región.

Además, los visitantes pueden realizar trayectos cortos a pueblos cercanos como San Sebastián del Oeste, Sayulita y San Pancho, que complementan la experiencia con su identidad local.

Puerto Vallarta se mantiene como una de las joyas turísticas de México y un punto clave para el turismo internacional durante el Día de Acción de Gracias.