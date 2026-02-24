Viajar en familia vuelve a ser tendencia: los viajes multigeneracionales ganan terreno entre jóvenes

Los viajes en familia vuelven a ganar terreno, especialmente entre las generaciones más jóvenes, no solo como una forma de compartir gastos, sino también de recuperar tiempo juntos y crear recuerdos duraderos entre padres, hijos y abuelos.

De acuerdo con un estudio de Skyscanner, la generación Z y los millennials están impulsando los desplazamientos multigeneracionales. En los últimos dos años, el 52% de los adultos de la generación Z ha viajado con sus padres; el 22% de los millennials lo ha hecho con sus hijos y padres; mientras que otro 22% de la generación Z ha compartido escapadas con padres y abuelos.

Esto no solo refleja una fuerte conexión familiar; el estudio también señala que más de uno de cada cuatro adultos de la generación Z identifica el ahorro y la posibilidad de compartir gastos como su principal motivación para viajar en familia, con un 28% de las respuestas.

«Impulsados ​​por el deseo de una conexión más profunda, lejos de la rutina diaria y las distracciones digitales, las travesías familiares están cobrando impulso, a pesar de la mayor proximidad en casa. Explorar juntos más allá de las cuatro paredes familiares amplía horizontes y genera una auténtica oportunidad para compartir historias y recuerdos entre generaciones», afirmó Lee Chambers, psicólogo de viajes y fundadora de Essentialise.

Asimismo, Reddit, plataforma en línea de comunidades, registra un creciente interés en los recorridos familiares, con un aumento del 387% interanual en las visualizaciones de conversaciones relacionadas con este tema.

¿Qué motiva a los adultos a elegir los viajes familiares?

Para los adultos, desplazarse en familia es mucho más que ponerse al día: es una oportunidad para:

59% considera que las aventuras en familia son ideales para crear recuerdos duraderos

29% señala que este tipo de travesías permite conectar de manera más profunda con cada integrante de la familia

20% destaca que explorar en familia facilita compartir y reducir los costos del viaje

En este contexto, los viajes multigeneracionales se consolidan como una tendencia que va más allá del turismo: representan una forma de reconectar, compartir experiencias significativas y fortalecer los lazos familiares, al tiempo que responden a nuevas dinámicas económicas y sociales. Todo apunta a que, para muchas familias, viajar juntos seguirá siendo una prioridad en los próximos años.