Copenhague, la ciudad ideal para los centennials en 2026

Entre festivales medievales, piscinas futuristas que flotan en el puerto y el misticismo electrónico de las Dodekalitten, la capital danesa no solo es una feliz, es el imán de una travesía excepcional en verano.

Según el Informe de Remitly sobre ciudades para la reubicación de la generación Z 2026, Copenhague, Dinamarca, ha sido oficialmente clasificada como la mejor del mundo para que estos jóvenes se muden, con una puntuación de 76.67 sobre 100, superando a más de 250 metrópolis a nivel mundial. El segundo puesto fue para Berna, Suiza, con un puntaje de 74.01, y el tercero para Groninga, Países Bajos, gracias a un puntaje de 73.44.

Joya europea para el mundo

Como te lo hemos contado en varias ocasiones, Copenhague constantemente es postulada como el destino para vivir, como un lugar feliz y para viajar. Poseedora del concepto “Hygge”, una cultura que prioriza la comunidad y el bienestar mental por encima de la del ajetreo a través de celebrar los pequeños placeres cotidianos. Es altamente valorada.

10 razones para visitarla

Así que si tú, como los centennials quieres ir a Copenhague, el verano representa una excelente oportunidad para explorar:

1- Conoce las Dodekalitten, en la isla de Lolland. Este místico círculo de piedras presenta esculturas de granito de entre siete y nueve metros de altura con rostros tallados, creando una atmósfera entre la admiración y la magia. Desde el amanecer hasta el atardecer, suena música electrónica especialmente compuesta para el lugar.

2. Celebra el Sankthansaften, una de las tradiciones mágicas de Dinamarca. Se efectúa el 23 de junio en Nyhavn o en la playa Amager Strandpark. Disfruta de las enormes hogueras y canta canciones tradicionales.

3. Nada en el nuevo Vandkulturhus, la Casa de la Cultura del Agua, que fue inaugurada este año en el distrito de Papirøen. Este centro de bienestar de 5 mil m2 cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre con vistas al puerto. Diseñada por arquitectos japoneses, parece flotar sobre una base de cristal. Su principal atractivo es su piscina al aire libre, donde puedes nadar entre tejados de los pequeños edificios.

4. Asiste al Festival Medieval de Danehof en Nyborg, del 3 al 5 de julio. Te transportará al pasado con torneos de caballeros, malabares, degustación de hidromiel y puestos de mercado históricos.

5. Camina a través de paisajes de la era glacial con pendientes pronunciadas, profundos desfiladeros y pequeños lagos mientras aprendes sobre la historia danesa en el nuevo sendero de Gudenåstien. Es una ruta de 175 kilómetros, a lo largo del río más largo de Dinamarca.

6. Disfruta del ambiente veraniego de la plaza central de Roskilde en Stændertorvet, que se convierte en un espacio verde urbano con pabellones con espejos, mesas comunitarias, un escenario con la catedral de fondo y un arenero para niños. Los miércoles y sábados alberga un mercado con delicias gastronómicas, arte y antigüedades.

7. Conoce el Museo de Motores Maskinrummet en Skagen, que fue inaugurado en abril. Alberga la mayor colección privada de motores del país en 10 mil m2. La experiencia incluye motores de barcos, pesqueros, agrícolas e industriales. Además de una exposición de 800 m2 con marcas de lujo como Louis Vuitton, Hermès y Prada.

8. Prueba la auténtica cocina danesa que hay en el Castillo de Broholm durante el verano. Se sirve en julio y agosto, rinde homenaje a los productos locales de temporada. Así que podrás degustar vieiras ahumadas en caliente, pescado fresco del día a la plancha con rebozuelos, ternera danesa cocinada en vino rosado y fresas de diferentes variedades.

9. Disfruta de las noches de verano en los jardines de Tivoli, el segundo parque de atracciones más antiguo del mundo. En esta temporada ofrece conciertos al aire libre y paseos iluminados por los jardines.

10. No te pierdas el Festival Folkely en Hundested, del 20 al 22 de agosto, en la encantadora ciudad portuaria de Hundested; te cautivará porque se celebra en Mellemrummet, con la presencia de reconocidos artistas daneses, talentos emergentes y DJ´s.