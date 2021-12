¡Vámonos a San Francisco!

Comparte este contenido











San Francisco es uno de esos destinos maravillosos, y no importa cuántas veces lo visites, siempre será fascinante ir una y otra vez, sobre todo en esta temporada. Por ello, te presentamos una completa lista de actividades que sin duda… ¡no te puedes perder!

San Francisco Gay Men’s Chorus: Holigays Are Here… Again (10-11, 18-19 y 24 de diciembre)

Esta divertida atracción le agregará un sonido único a estas fechas y vuelve luego de dos años. Estará en locaciones exclusivas del Área de la Bahía de San Francisco. El concierto de este año contará con algo para todos, incluido “Little Drummer Boy”, “Go Tell It On The Mountain”, “Los Peces en el Río” y “Over the River”. ¡Wow!

¿Dónde?: Teatro Sydney Goldstein de San Francisco el 10 y 11 de diciembre; Green Music Center de Rohnert Park el 18 de diciembre; Freight & Salvage de Berkeley el 19 de diciembre; y el histórico Teatro Castro de San Francisco el 24 de diciembre.

A Magical Cirque Christmas (30 de diciembre)

Artistas de primera se darán cita para dar vida a una producción circense increíble, con la cual experimentarás la auténtica magia de la Navidad, todo con adorables villancicos. Ideal para toda la familia.

¿Dónde?: Centro de Artes Escénicas-255 S. Almaden Blvd., San José

Harry Potter And The Cursed Child (desde el 11 de enero de 2022 al 4 de septiembre)

Si eres fanático de esta saga de libros y películas, no puedes perderte este espectáculo que se sitúa a 19 años después de que Harry, Ron y Hermione salvaron el mundo mágico.

Los protagonistas son acompañados por una nueva y valiente generación que acaba de llegar al legendario Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

¿Dónde?: Curran 445 Geary Street, San Francisco

The Simon & Garfunkel Story

Una presentación redonda de teatro inmersivo, que narra el viaje del dúo de folk-rock, Paul Simony Art Garfunkel. Conoce sus humildes comienzos como Tom & Jerry hasta su increíble éxito como uno de los grupos musicales más populares de los años 60 hasta su dramática separación en 1970.

¿Dónde?: Centro de Artes Escénicas 255 S. Almaden Blvd., San José

Roald Dahl’s Charlie and The Chocolate Factory

Una de las clásicas historias infantiles vuelve, con Willy Wonka y su maravillosa y misteriosa fábrica de chocolate. Atrévete a ser el próximo ganador de esta vivencia y prepárate para vivir todo lo relacionado de este mundo, desde los Oompa-Loompas, inventos locos, el gran ascensor de vidrio y más.

¿Dónde: Centro de Artes Escénicas -255 S. Almaden Blvd., San José

Immersive Van Gogh San Francisco

La mítica leyenda holandesa inspira este paseo inmersivo. Con música selecta a la par de animaciones, imaginación e ingeniería de luces que utilizan la arquitectura única de SVN West y más de 500 mil pies cúbicos de proyecciones, se trata de una vivencia inolvidable y muy romántica. Aprovecha para tomar decenas de selfies.

¿Dónde?: SVN West -10 S. Van Ness Street, San Francisco