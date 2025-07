Universal Orlando Resort invita a Jurassic World Renace, partners dan las claves para vender el destino

Universal Orlando Resort, Kissimmee, Visit Orlando y Brightline llevaron al cine a agentes de viajes, a ver la película Jurassic World Renace y a tener una capacitación con novedades de cada uno de ellos.

Orlando tiene una oferta de más de 500 hoteles y resorts, donde la clave para los agentes está en saber ¿dónde está ubicado?, y recomendar lo que más se acerque a la preferencia de viaje del cliente.

Lorena Pereda, representante en México de Visit Orlando, comentó que es un lugar con siete restaurantes con Estrellas Michelin, 11 Michelin Bib Gourmand y 58 sitios recomendados. Próximamente en Icon Park regresa Blue Man Group.

Las novedades en parques temáticos incluyen la reciente apertura de Universal EPIC Universe; Expedition Odyssey en Sea World Orlando; The Little Mermaid – a musical adventure y Disney Villains – unfairly ever after en Walt Disney World.

Experience Kissimmee

Eduardo Peraza, PR de CWW y representante de esta ciudad en México, dio varios detalles relevantes para los agentes de viajes. Se ubica a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y a 10 minutos de Walt Disney World Resort. Cuenta con más de 50 mil opciones de alojamiento entre casas vacacionales, hoteles, resorts y zonas de camping con parking para casas rodantes.

En cosas por hacer se encuentran:

Parques temáticos mundialmente famosos

Aventuras al aire libre

Atracciones locales

Compras y gastronomía

Espectáculos y artes escénicas

12 Campos de golf

Deportes

Brightline

Alberto Hernández de Discover The World, la empresa que representa a Brightline en México, comentó que es el primer tren de alta velocidad entre el sur de Florida y Orlando.

Te conecta con los destinos más emocionantes de Florida, con paradas en Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón y West Palm Beach. Cada uno ofrece experiencias súper especiales. Se anunció que con la finalización de la estación Tampa conectarán al 75 % de la población de Florida.

Para los agentes de viajes hay un 20 % de comisión hasta finales de octubre y los invitaron a unirse a BrightlineTravelAdvisors.com, un sitio B2B.

Universal Orlando Resort con César Ortega, representante de Universal Parks and Resorts, dio una capacitación enfocada en los tipos de alojamientos en sus distintas categorías como: Signature Collection (Helios Grand Hotel, Hard Rock Hotel y Royal Pacific Resort). Prime Value (Universal Aventura Hotel, Stella Nova Resort y Terra Luna Resort). Value (Cabana Bay, Dockside Inn and Suites y Surfside Inn and Suites).

Dentro de la información más importante que deben tener en cuenta los agentes es la que se refiere a beneficios exclusivos en parques temáticos, solo para huéspedes de los hoteles en Universal Orlando Resort.

Sobre el nuevo parque, EPIC Universe dio recomendaciones relevantes:

Comprar entradas con anticipación

Agrega de ser posible Express Pass

Hospédate dentro de Universal Orlando

Ya en el parque lleva ID

Es un parque al exterior, por lo cual revisa el clima

Es un parque nuevo, hay que tener paciencia

Jurassic World Renace

Después de la capacitación, los invitados disfrutaron de la película Jurassic World Renace, cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominion, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas parecidos a aquellos en los que una vez prosperaron.

