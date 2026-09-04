United mejora su app

La planeación digital ya no es una tendencia, es parte de una organización más rápida y sencilla. Las apps se han convertido en una herramienta para crear contacto con los viajeros para simplificar; en este contexto, United ha integrado mejoras en la suya para brindar asistencia en caso de retrasos, cancelaciones y cambios de última hora.

La digitalización ha reescrito por completo la forma de viajar. Desde la aparición de las agencias online en los años noventa hasta las aplicaciones móviles de la década siguiente, el cambio ha sido constante, creando múltiples beneficios. En 2025, los canales de venta en línea concentraron el 71 % de los ingresos del mercado mundial de viajes, que continuará en expansión gracias a la IA. Más del 40 % de los viajeros a nivel global afirmó haber utilizado IA para elaborar itinerarios y cerca de un tercio la empleó para tareas de traducción o para buscar vuelos, según cifras de Statista.

Lista de espera a la mano

En este escenario, las apps de las aerolíneas se han convertido en un verdadero asistente cuando se inician las travesías. Por ello, te vamos a contar las nuevas habilidades que ofrece la app de United, que fueron pensadas para cuando te topas ante un retraso o, lo que es peor, cancelación de vuelo de último momento:

La nueva función responde a tal eventualidad que suele generar estrés, por no decir, incomodidad.

Si el pasajero es reubicado en un vuelo más tarde, puede solicitar automáticamente hasta tres opciones anteriores.

La aplicación actúa como un vigilante que monitorea la disponibilidad de asientos, en vuelos previos, y avisa por mensaje de texto en el momento en que se libera una plaza.

Mientras tanto, la reserva original permanece intacta hasta que el cliente confirme el cambio.

El proceso se reduce a tres pasos sencillos: agregarse a la lista, esperar la monitorización automática y decidir al recibir la notificación.

Más funciones

Pero eso no es todo, puedes usar identificación digital para PreCheck Touchless, consultar de dónde proviene el avión asignado, conocer los tiempos estimados de espera en seguridad (TSA), tener indicaciones paso a paso para conexiones con tiempos de caminata y alerta de ConnectionSaver que permite retener un vuelo para pasajeros con conexiones muy ajustadas, y hasta compartir la ubicación de un AirTag (si es que lo tienes) con el equipo de la línea aérea en caso de equipaje extraviado.

La novedad se implementa en un periodo de fuerte demanda, justo en el fin de semana de Labor Day, que no sólo celebra el Día del Trabajo, marca el fin de las vacaciones escolares y el final no oficial del verano en EE. UU. La compañía prevé más de 3.4 millones de pasajeros entre el 3 y el 8 de septiembre, con un incremento de 300 mil viajeros respecto al año pasado.

Soluciones tangibles

¿Sabías que más del 85 % de los clientes de United abre la app el día del vuelo? Por lo que cualquier mejora tiene un impacto inmediato y amplio en la experiencia real del pasajero. Tal vez es una de las razones por las que se ubica en la posición 14 entre las más usadas en el mundo del turismo en Norteamérica y Europa, de acuerdo con el ranking de Business of Apps.