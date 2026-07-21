United estrena nuevos asientos Economy Plus con más espacio en el Airbus A321XLR

United anunció una nueva opción dentro de su clase Economy Plus para los Airbus A321XLR que incorporará a su flota. La propuesta tendrá una fila con el asiento central libre, una mesa compartida y más espacio para que los pasajeros puedan viajar con mayor comodidad en rutas internacionales.

La aerolínea prevé ofrecer este producto a finales de 2026 y planea instalarlo en los 50 aviones A321XLR que forman parte de su pedido. También estudia la posibilidad de llevar el mismo concepto a otros modelos de aeronaves en el futuro.

Con este lanzamiento, United busca ampliar las alternativas disponibles dentro de la cabina económica. La empresa estima que será la única aerolínea de Estados Unidos con una configuración de este tipo.

¿Cómo serán los nuevos asientos Economy Plus de United?

La nueva fila estará formada por dos lugares ocupados, uno junto a la ventana y otro junto al pasillo. El asiento central permanecerá libre y tendrá una mesa fija que se extenderá de un reposabrazos al otro.

La superficie contará con un acabado similar al cuero y dos espacios para colocar vasos. Esta configuración dará a los viajeros más espacio para apoyar objetos, trabajar o acomodarse durante vuelos de varias horas.

La propuesta se suma a los siete centímetros adicionales para las piernas que ya ofrece Economy Plus en el Airbus A321XLR. United todavía no anunció cuánto costará reservar esta fila, pero adelantó que compartirá los precios antes de que el producto salga a la venta.

Esta opción se suma a United Relax Row, otra configuración que llegará a principios de 2027 en algunos Boeing 787 y Boeing 777. En este caso, varias filas podrán transformarse en una superficie similar a un sofá.

¿Qué ofrecerá el Airbus A321XLR de United?

El nuevo avión fue pensado para vuelos internacionales de corta y media distancia. Tendrá 32 asientos premium, 16 más que los Boeing 757 a los que sustituirá de forma gradual.

La cabina incluirá una suite United Polaris Studio con puerta de privacidad, asiento reclinable y acceso directo al pasillo. También habrá lugares United Premium Plus y United Economy.

Cada asiento contará con una pantalla OLED 4K y conexión Bluetooth. Las pantallas medirán 19 pulgadas en Polaris, 16 pulgadas en Premium Plus y 13 pulgadas en Economy.

Los viajeros también tendrán compartimentos superiores con mayor capacidad para equipaje de mano. En la parte trasera de la cabina económica habrá una zona tipo cafetería con alimentos y bebidas.

¿Cuándo comenzará a volar?

United planea operar sus primeros vuelos nacionales con este modelo a finales del otoño de 2026. El servicio internacional comenzará a principios de 2027.

La aerolínea prevé asignar cinco auxiliares de vuelo en la mayoría de las rutas transatlánticas, una práctica similar a la utilizada en los Boeing 757.

Con estos cambios, United amplía las opciones dentro de sus cabinas y prepara una nueva generación de aviones para rutas internacionales.