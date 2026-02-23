United da tres razones para tener y usar una tarjeta de crédito o débito United MileagePlus℠

United presenta tres razones claras para tener y usar una tarjeta de crédito o débito United MileagePlus℠: ganar más millas, acceder a descuentos permanentes en boletos de recompensa y obtener disponibilidad ampliada en asientos Saver Award.

1. Gana más millas en cada vuelo

A partir de boletos comprados el 2 de abril o después, los tarjetahabientes principales acumulan hasta el doble de millas por dólar en vuelos de United, en comparación con quienes no tienen tarjeta. Además, suman millas adicionales al pagar con una tarjeta elegible.

Por ejemplo, un miembro MileagePlus 1K que compra con una tarjeta United Club gana hasta 17 millas por dólar. Un socio Gold con tarjeta United Quest alcanza 13 millas por dólar, más del doble frente a quienes no son tarjetahabientes. Incluso un miembro general con tarjeta United Explorer obtiene 9 millas por dólar.

Los socios generales que no cuentan con tarjeta ahora acumulan menos millas y, en tarifas Basic Economy, necesitan ser tarjetahabientes para ganar millas.

2. Descuentos en cada boleto de recompensa

Los titulares de tarjeta reciben al menos 10 % de descuento en vuelos de recompensa de United. Los miembros Premier con tarjeta acceden a descuentos de al menos 15 %.

Un boleto en United Economy con precio de 15 mil millas baja a 13 mil 500 millas para un tarjetahabiente general. En United Polaris, un premio de 200 mil millas puede costar 170 mil millas para un miembro Premier con tarjeta.

Estos descuentos aparecen en united.com y en la app, bajo el distintivo “Cardmembers Save”.

3. Acceso ampliado a Saver Awards en Polaris

United también amplía el acceso al inventario Saver Award en clase ejecutiva United Polaris. Antes, esta disponibilidad se limitaba a miembros Platinum y 1K. Ahora, los socios generales con tarjeta pueden reservar estos asientos.

Las tarifas Saver en Polaris parten desde 80 mil millas. Con el nuevo descuento, pueden bajar a 72 mil millas para tarjetahabientes generales y hasta 68 mil millas para miembros Premier con tarjeta.

Con vuelos a destinos como Londres, Hawái, Cancún o Tokio, este beneficio reduce el número de millas necesarias y mejora el acceso a cabinas premium.

El programa MileagePlus es gratuito, no tiene fechas de bloqueo y permite usar millas o combinarlas con efectivo. Con más de 380 destinos en su red, United refuerza su estrategia de lealtad al dar mayor valor a quienes eligen sus tarjetas.