‘Joy of Missing Out’: la tendencia que elige el 70 % de viajeros para unas vacaciones relajadas

Durante años los viajeros vivieron bajo la presión del Fear of Missing Out (FOMO, o “miedo a perderse algo”), ese impulso de exprimir cada destino, compartirlo todo en redes y no perderse nada. Pero esa tendencia está quedando atrás. Cada vez más turistas adoptan una nueva mentalidad que transforma la forma en que entendemos las vacaciones.

Se trata del Joy of Missing Out (JOMO, o “alegría de perderse algo”), un antídoto contra el FOMO que propone un enfoque más lento y consciente: viajes relajados, sin itinerarios saturados ni obligaciones sociales.

Según una encuesta realizada por YouGov en nombre de Norwegian Cruise Line®, más del 70 % de los viajeros están dejando atrás el turismo frenético para elegir escapadas más reparadoras y significativas, que priorizan el bienestar personal, la flexibilidad y la libertad de elección.

«Estamos observando un cambio significativo en la forma en que la gente quiere viajar, alejándose de los itinerarios rígidos y acercándose a experiencias más intencionadas y reparadoras», afirma Harry Sommer, President y Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

El 49 % de los viajeros afirmó que, tras unas vacaciones marcadas por el FOMO, suelen sentir que necesitan otro descanso para recuperarse. En cambio, el JOMO celebra el arte de hacer menos, pero de forma más significativa.

Vacaciones JOMO: relajadas y sin presión

El JOMO llegó para quedarse. Hoy, el 77 % de los viajeros planifica sus próximas vacaciones de forma deliberada para que sean relajantes y tranquilas, eligiendo la presencia sobre la presión y la simplicidad por encima de los horarios.

Para la mayoría (67 %), las excursiones estilo JOMO son una forma de autocuidado que brinda la oportunidad de desconectar y disfrutar la vida a un ritmo más lento (45 %). También representan una manera de escapar de la presión de “ver y hacer todo” (40 %), dedicar tiempo a uno mismo (38 %), aceptar la espontaneidad en lugar de los planes fijos (34 %) y conectar con la naturaleza (32 %).

Estas preferencias coinciden con lo que los transeúntes valoran más en unas vacaciones JOMO: la libertad frente a las obligaciones (52 %), el tiempo en la naturaleza (48 %) y la posibilidad de pasar los días a su propio ritmo (39 %).

Los mejores lugares para unas vacaciones JOMO

Norwegian Cruise Line señaló que más de la mitad de los viajeros (54 %) coinciden en que los cruceros son ideales para descansar y desconectarse del ajetreo urbano, junto con los retiros en spas, las escapadas a la playa y en la naturaleza.

El 30 % considera que El Caribe es el lugar ideal para el JOMO, gracias a su ritmo relajado, belleza natural y muchas oportunidades para desconectar. Con su clima cálido, tranquilas playas y fácil acceso a la naturaleza, ofrece el escenario perfecto para disfrutar de la alegría de perderse algo, sin perderse nada. En definitiva, elegir este tipo de destinos es optar por pausas que enriquecen, para volver renovados y con nuevas energías.