¿Una noche en un museo? ¡En Washington, DC es posible!

Una experiencia icónica vivirás en Washington, DC, así es, convierte una visita cultural en un recuerdo total: el Smithsonian Sleepover, duerme dentro del Museo Nacional de Historia Natural.

Este evento especial está pensado para familias viajeras y, en particular, para niños de ocho a 14 años. Solo participan alrededor de 200 personas por edición, lo que crea una atmósfera distinta. Cuando el museo cierra sus puertas y la ciudad baja el ritmo, las galerías se sienten más silenciosas, más cercanas, casi privadas.

La noche se organiza con actividades que van más allá del recorrido tradicional. Hay exploraciones nocturnas, juegos, retos, manualidades temáticas y dinámicas guiadas que acercan la ciencia de forma entretenida. Todo ocurre dentro de uno de los espacios más emblemáticos de Washington, DC, lo que hace que cada sala tenga otro impacto.

Una noche en el museo… ¡sí!

El guiño cultural es inevitable: la idea recuerda a “Una noche en el museo”. La saga incluso llevó su historia al Smithsonian en la película “Battle of the Smithsonian”, y el propio complejo museístico documenta filmaciones relacionadas con esa producción. En la vida real no hay efectos especiales, pero caminar de noche entre fósiles, vitrinas y pasillos vacíos se siente igual de cinematográfico.

Aquí el lujo no está en lo ostentoso, sino en el acceso. Dormir dentro de un museo icónico, sin multitudes y con otra iluminación, se vuelve una vivencia que se cuenta durante años.

Para asistir, conviene llevar lo básico:

Saco de dormir y almohada pequeña, ropa cómoda, tenis, linterna, botella reutilizable y artículos personales esenciales.

La programación puede variar según la fecha, e incluso se espera que el concepto regrese también al Museo de Historia Americana. La recomendación clave es registrarse en la lista oficial, ya que el cupo es limitado y las fechas se anuncian con anticipación. ¡No te la pierdas!