FIL Minería 2026: Esto es lo que debes saber de la Feria Internacional del Libro

La 47ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería será del 20 de febrero al 01 de marzo del 2026. Sonora es el estado invitado y Mercedes Alvarado Miranda es la nueva Directora de la Feria.

La FILPM tiene una visión enfocada en la bibliodiversidad, el fortalecimiento de la oferta cultural y la digitalización, con un programa de mil 200 actividades culturales, destacan:

Dos nuevos ciclos -Literatura en Lenguas Indígenas y Encuentros con Lectores-

Cinco conciertos bajo el concepto Sesiones en Minería

Más de 70 talleres, con una apuesta clara por la participación activa de jóvenes e infancias.

Una oferta de 550 sellos editoriales en 1500 m2

¿Qué ofrecerá Sonora en la FIL Minería 2026?

Sonora como estado invitado tendrá 90 actividades y más de 100 participantes. Entre las y los autores invitados se encuentran Carlos Moncada Ochoa, Fernanda Ballesteros, Sylvia Aguilar Zéleny, Alfonso López Corral, Emilia Buitimea, Daniel Serrano y Selene Carolina Ramírez.

Habrá tres formatos llamados espacios de memoria viva, los cuales buscan incentivar una relación más cercana con el público asistente. Habrá homenaje a los poetas Armida de la Vara y Jaime Sabines con conversatorios sobre la importancia de su trayectoria y lecturas de su obra, a propósito del 100 aniversario de su nacimiento.

Otro espacio de memoria viva será la escalinata principal, la cual contará con una exposición fotográfica que celebra los cumpleaños de algunas figuras protagonistas de la literatura. Por último se rendirá homenaje a las autoras y autores fallecidos en 2025, con un mural realizado por el ilustrador Augusto Mora y una instalación que ofrecerá al público la oportunidad de llevarse consigo fragmentos de sus obras.

Se podrá consultar el catálogo bibliográfico completo de la Feria, lo que facilitará la búsqueda de títulos y la localización de editoriales antes, durante y después del evento, gracias a la alianza con la empresa Metabooks. La App FIL Minería está renovada, permite la consulta y descarga de la programación, mapas, catálogo bibliográfico y directorio de expositores.

La FIL Palacio de Minería inicia una nueva etapa, fortaleciendo vínculos, diversificando su oferta cultural y consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de esta parte del año en México.

Programa general en pdf.