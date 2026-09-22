¡Un hotel que estará: wow! Omni Pontoque Resort abre reservaciones en Punta de Mita

Omni Pontoque Resort abre reservaciones para estancias a partir del 2 de marzo de 2027 en Punta de Mita, Riviera Nayarit. La propiedad será la primera de Omni Hotels & Resorts en México dentro de este segmento y prevé recibir a sus primeros huéspedes durante la primavera de 2027.

El complejo se desarrolla sobre 50 hectáreas frente al mar y contará con 202 habitaciones, 28 junior suites, 14 suites con alberca privada y dos villas de cuatro habitaciones cada una, ubicadas sobre un acantilado.

Dan Piotrowski, vicepresidente sénior de Operaciones de Omni Hotels & Resorts dijo: “Omni Pontoque combinará la privacidad de un resort con una amplia variedad de amenidades», mientras que Fernando Gibaja, director general de Omni Pontoque Resort en Punta de Mita comentó: “Nos llena de orgullo dar la bienvenida a nuestros huéspedes y hacer de cada estancia una experiencia verdaderamente memorable.”

¿Qué tendrá Omni Pontoque Resort?

Omni Pontoque Resort contará con cinco albercas, acceso privado a una playa de 381 metros, gimnasio frente al mar y un spa de mil 032 m2.

El spa estará conformado por 12 estructuras independientes con 14 cabinas privadas. Los tratamientos tomarán como referencia el entorno natural y se adaptarán a las necesidades de cada huésped.

También habrá un club infantil y actividades como recorridos por la naturaleza, paseos hacia las Islas Marietas, senderos de montaña, vehículos todo terreno y tirolesas.

Cinco conceptos gastronómicos frente al Pacífico

La oferta de alimentos y bebidas estará integrada por cinco conceptos.

Tatei será el restaurante principal y tendrá una propuesta de pescados, mariscos y cocina inspirada en la costa. Zuravé retomará sabores de la región con técnicas contemporáneas.

El bar y grill de la alberca ofrecerá platillos para consumir junto a la piscina, mientras que Esmeralda tendrá servicio durante todo el día con una mezcla de recetas internacionales e ingredientes locales.

Periiku completará la oferta con café, helados elaborados en casa y un mercado con opciones para llevar.

Espacios para reuniones y eventos

El resort dispondrá de 2 mil 536 m2 de espacios interiores y exteriores para bodas, congresos, reuniones ejecutivas y encuentros de la industria.

El Parota Ballroom tendrá 545 m2 y acceso directo al Papelillo Event Lawn, un jardín de 602 m2 con capacidad para hasta 750 invitados.

También habrá tres salones privados y el Tzicuri Pavilion, con terraza y jardín frente al océano Pacífico. Los espacios contarán con tecnología audiovisual y conectividad de alta velocidad.

¿Cuándo abrirá Omni Pontoque Resort?

Aunque la fecha oficial de apertura todavía no se ha dado a conocer, las reservaciones ya están disponibles para estancias desde el 2 de marzo de 2027.

Con esta propiedad, Omni Pontoque Resort marca la llegada de Omni Hotels & Resorts a México y suma una nueva opción de hospedaje en Riviera Nayarit con foco en playa, gastronomía, bienestar y eventos