Crecimiento all inclusive de ClubMed a nivel mundial

El modelo de negocio asset-light de ClubMed Lifestyle Group acelera su expansión internacional tras solicitar su cotización en la Bolsa de Hong Kong.

Este es un gran salto para ClubMed Lifestyle, que actualmente opera en 69 resorts de todo el mundo; tan solo en 2025 incrementó sus ingresos brutos en €590 millones de euros y registró un EBITDA ajustado de €390 millones de euros, lo que significa un +20.2 %, consolidándose como el líder global del segmento premium del todo incluido.

Bajo esta estrategia pretende operar 85 propiedades para 2030. Los fondos obtenidos al salir a la bolsa serán empleados para expandirse, mejorar su oferta vacacional y fortalecer su integración de IA.