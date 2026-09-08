Hard Rock Hotel Malta, abre sus puertas

Así es, la nueva y esperada propiedad, Hard Rock Hotel Malta se encuentra en una ubicación estratégica en la bahía de San Jorge, St. Julian´s. Tiene detrás una inversión de €350 millones de euros, así que promete redefinir la esencia del lujo en el Mediterráneo.

Posee 397 habitaciones y suites de diseño contemporáneo diseñadas para satisfacer al viajero que busca comodidad con estilo. Los huéspedes disponen de 11 piscinas, incluyendo una ubicada en voladizo en la terraza, un club de playa privado y un salón de actos de 466 m2 para eventos corporativos.

La oferta gastronómica reúne más de 10 restaurantes que sirven desde cocina mediterránea de CYANA Aegean Cuisine, del chef Sergi Arola, hasta la auténtica cocina libanesa de Al Kasbah; Además, de bares y salones temáticos.

El icónico energizado

Obvio, no podía faltar el Hard Rock Café St. Julian´s Malta, que lleva su legado a otro nivel:

Con capacidad para más de 180 comensales y una amplia terraza con vistas a la bahía, ha sido creado para ser un punto de encuentro social.

Su escenario fue construido expresamente para acoger actuaciones en directo semanales, que incluyen música en directo, noches de comedia y eventos temáticos.

Exhibe una impresionante colección de objetos auténticos de algunos de los nombres más importantes de la música. Los visitantes pueden admirar piezas únicas de The Beatles, Duran Duran, The Black Eyed Peas, Katy Perry y muchos otros artistas legendarios.Su esencia te invita a realizar un viaje por la historia del rock, con recuerdos que narran la evolución de la música popular.

El menú mantiene los clásicos favoritos de la marca, desde sus legendarias hamburguesas hasta platos para compartir, pasando por cócteles artesanales.

Una de las propuestas más recientes es la MESSI Legendary Burger, elaborada con dos hamburguesas de carne, queso provolone crujiente, tomate, pepinillos y una salsa de chorizo y pimiento rojo asado.

El local cuenta con una Rock Shop donde los huéspedes pueden adquirir la famosa mercancía de la marca y objetos de colección.

El spa más grande de Malta

Para ajustarse a las tendencias y demandas actuales, alberga uno de los mayores centros de bienestar integrados por el Rock Spa con tratamientos únicos para brindar relajación y Body Rock, el más espacios de la cadena a nivel mundial. También encontrarás Rock Om, una experiencia de yoga personalizada que se puede disfrutar desde la comodidad de la habitación.